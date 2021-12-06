Спасатели передали медикам пострадавшего при обрушении завода в Туве

В ночь на понедельник спасателям удалось найти и извлечь из-под завалов второго пострадавшего при обрушении 13-этажного здания в городе Ак-Довурак. Поиски человека продолжались более девяти часов, сообщил сегодня главк МЧС по Республике Тыва.

Напомним, накануне в 16 часов 17 минут при демонтаже корпуса горно-обогатительного комбината "Туваасбест" обрушились конструкции. Под завалами оказались двое рабочих ООО "Стройком". Спасатели извлекли тело одного человека без признаков жизни.

Поиски второго пострадавшего осложнялись морозом (температура воздуха опустилась до 25 градусов ниже нуля) и затянулись на девять часов. Спасателям пришлось разбирать завали вручную, поскольку тяжелая техника не могла проехать к месту работ из-за загромождения территории обрушившимися конструкциями комбината. Участники спасательной операции установили рядом с местом, где, по их мнению, находился пострадавший, тепловые пушки, чтобы поддержать необходимую для сохранения жизни температуру.

Человека удалось извлечь из-под обломков в 1 час 30 минут 6 декабря. Мужчину передали медработникам.

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту ЧП, осматривают место происшествия, изымают документы, касающиеся должностных обязанностей руководства предприятия, изучают журнал инструктажей по безопасности, рассказали в региональном управлении СК РФ.

Прокурор республики взял ход проверки под личной контроль, заявили в надзорном ведомстве.