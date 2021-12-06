В Новосибирске пассажиров троллейбуса ударило током

Новости

Синоптик предсказал сильнейший снегопад в Москве за послевоенную историю 15:29
"Газпром": Из хранилищ Европы выкачана уже четверть запасов газа 15:27
Путин откроет движение на новых станциях метро 15:25
Владимир Путин прибыл с визитом в Индию 15:01
Горная вершина названа в честь Героя России, разведчика Алексея Ботяна 14:59
Рашкин прибыл в СК на первый допрос по делу о незаконной охоте 14:57
Власти Москвы озвучили штраф за парковку на желтой разметке 14:47
В Екатеринбурге врач "скорой" спас женщину, рискуя жизнью 14:43
Школьников в Казахстане научат отличать интернет-фейки от правды 14:42
Братьям Кокориным не удалось оспорить компенсацию избитому водителю 14:39
Бывшего вице-президента "ПИК" Александра Лефеля выпустили из СИЗО 14:27
Партию модернизированных "Солнцепеков" передали в войска 14:11
Лукашенко уточнил главные принципы подбора кадров 14:00
Медиахолдинг News Media объявляет о кадровых перестановках 13:58
Песков оценил назначение губернаторов главами отделений "Единой России" 13:50
Стали известны планы Apple на 2022 год 13:40
Песков заявил о возросшей актуальности саммита "ядерной пятерки" 13:35
Греф заявил об отсутствии перегрева на рынке потребкредитования 13:16
Матвиенко: Бахрейн предложил России взаимно признать сертификаты о вакцинации 13:01
Регионы Северо-Запада возглавили рейтинг самых снежных территорий 12:58
Песков: Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут по видеосвязи 12:57
Лукашенко в январе обратится с посланием к народу и парламенту 12:57
Стали известны имена некоторых членов нового кабмина Германии 12:57
Суд рассмотрит неуплату Филиппом Киркоровым 90 штрафов от ГИБДД 12:53
Обследовать новорожденных на 36 нозологий начнут в 2023 году 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 14:39
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске пассажиров троллейбуса ударило током

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирские следователи начали проверку сообщения о том, что мужчина и его сын получили удар током в троллейбусе №10. Двумя днями ранее уже была инициирована доследственная проверка после аналогичного инцидента в троллейбусе №23.

В Петербурге спасли пассажира, упавшего под поезд в метро

Как сообщили в СК по Новосибирской области, мужчина с шестилетним ребенком ехали в троллейбусе по одной из улиц Дзержинского района Новосибирска. После того, как их ударило разрядом тока, они обратились за медицинской помощью. По мнению следствия, речь может идти об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Признаки этого же состава преступления усматриваются и в случае, произошедшем на днях. Молодая женщина пожаловалась на сильный удар током в салоне троллейбуса №23 - у нее произошел временный паралич ног. Это произошло в тот момент, когда она уже выходила из троллейбуса на остановке "Красный проспект".

По данным следователей, спустя непродолжительное время, состояние женщины ухудшилось и она была госпитализирована. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Лавров: Россия обеспокоена деятельностью США в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Испытания вакцины для детей 6-11 лет запланированы на начало 2022 года
Минпросвещения не планирует переводить школы на дистант после Нового года
В Госдуме назвали абсурдом слова Блинкена об "угрозе" Украине от России
В Минстрое заявили, что регионы могли бы обойтись без мигрантов на стройках
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны