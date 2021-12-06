В Новосибирске пассажиров троллейбуса ударило током

Новосибирские следователи начали проверку сообщения о том, что мужчина и его сын получили удар током в троллейбусе №10. Двумя днями ранее уже была инициирована доследственная проверка после аналогичного инцидента в троллейбусе №23.

Как сообщили в СК по Новосибирской области, мужчина с шестилетним ребенком ехали в троллейбусе по одной из улиц Дзержинского района Новосибирска. После того, как их ударило разрядом тока, они обратились за медицинской помощью. По мнению следствия, речь может идти об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Признаки этого же состава преступления усматриваются и в случае, произошедшем на днях. Молодая женщина пожаловалась на сильный удар током в салоне троллейбуса №23 - у нее произошел временный паралич ног. Это произошло в тот момент, когда она уже выходила из троллейбуса на остановке "Красный проспект".

По данным следователей, спустя непродолжительное время, состояние женщины ухудшилось и она была госпитализирована. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.