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06.12.2021 20:47
Рубрика: Общество

Жизнь после уроков

В Омске запустили онлайн-навигатор детского досуга
Текст: Светлана Сибина (Омская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 277(8628)
В Омске запустили программу дополнительного образования, которая открывает новые возможности для юных омичей и их родителей. Дети могут посещать секции и кружки бесплатно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стать участником программы "Успех каждого ребенка" позволяет виртуальная система "Навигатор". Чтобы ею воспользоваться, нужно просто зайти на сайт: р55.навигатор.дети и выбрать подходящую опцию. Электронный каталог содержит сотни учреждений образования, спорта, культуры, искусства.

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"Сделав выбор, родители должны зарегистрироваться на сайте и оформить сертификат персонифицированного финансирования занятий. Это электронный документ, который позволит ребенку от 5 до 18 лет обучаться за госсчет, - пояснил "РГ" руководитель регионального центра системы допобразования Виктор Бургер. - Сертификат будет действовать и в частных организациях - участниках программы. Главное - наличие гослицензии на дополнительное образование".

Новую модель "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" запустили год назад. Сегодня к нему уже подключились все районы Омской области. В списке участников - более восьмисот разных организаций, которые реализуют почти 10 тысяч самых разных досуговых программ.

В этом списке не только крупные населенные пункты, но и поселки, и деревни. Например, в селе Бобринка Нововаршавского района открыт набор в кружки "Электричество в быту" и "Увлекательная физика". В Калачинске - "Юные корабелы" и "Роуп-скиппинг" - упражнения со скакалкой. Прозрачность ресурса показывает, какие сферы интересны подрастающему поколению, а какие нет. И "Навигатор" взамен невостребованных включает новые адреса.

"На этапе внедрения проекта поддержку ему оказывала федеральная казна. Сейчас, когда онлайн-площадка раскручена, ее финансируют регион и муниципалитеты", - дополняет Виктор Бургер.

Ресурс-информатор о точках досуга для детей заполняют сами родители. Сейчас база содержит более трех тысяч адресов различных клубов, кружков и секций

Параллельно в Омске действует еще один досуговый "компас", который помогает молодым родителям точечно систематизировать поиск. "С проблемой я столкнулся три года назад, когда начал искать для сына велокружок. Чтобы узнать адрес ближайшего клуба, пришлось перелопатить весь интернет. Идея - упростить процесс - родилась сама собой, - сообщил "РГ" автор проекта Дмитрий Рудаков. - Повезло, что город ее поддержал. В результате появился ресурс-информатор "После уроков", который заполняют сами участники проекта. И сейчас наша база содержит уже более трех тысяч адресов досуговых точек".

"Я, например, забила в поисковике возраст дочери, вид занятий, адрес, где мы живем. И оказалось, что студия танца, которую мы искали, находится буквально на соседней улице", - делится впечатлениями мама семилетней Алины.

Юные омичи осваивают БМХ, черлидинг, скалолазание. Играют в спектаклях, снимают кино, конструируют роботов. Не так давно базу данных начали активно пополнять центры раннего развития для малышей.

Фото: iStock
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Активное участие в процессе принимают омские предприниматели. Новое дело помогает им решать и семейные проблемы. Многие открывают детские клубы и студии потому, что это наиболее действенный способ устроить досуг собственных детей.

Стартапам помогают государственные субсидии и гранты, которых бывает достаточно, чтобы купить оборудование, арендовать помещение, открыть рабочие места. Главное, что возвращать эти деньги не надо. Только становись на ноги и работай. У омичей это неплохо получается.

"Мы открылись именно благодаря гранту, - делится опытом основатель центра раннего развития "Сказка" Ирина Тихоблаженко. - А сегодня уже стабильно работаем. Внедряем методики, благодаря которым дошколята бегло читают, складывают в уме двузначные числа, изучают языки, занимаются музыкой, спортом. И постоянно ищем новые ниши".

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