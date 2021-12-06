В Томске разработали газовую смесь для восстановления легких после COVID-19

Ученые Сибирского государственного медицинского университета совместно с коллегами из Томского НИМЦ нашли способ борьбы с дыхательной недостаточностью после коронавируса.

Исследователи доказали эффективность ингаляций газовой смесью на основе ксенона при повреждениях легких. Результаты экспериментов опубликованы в журнале EXCLI Journal.

- Острый респираторный дистресс-синдром является основной опасностью для жизни пациентов с пневмонией, вызванной SARS-CoV-2, - отмечают ученые. - В то же время дыхательная недостаточность после дистресс-синдрома может сохраняться в течение длительного времени, несмотря на интенсивную терапию. Поэтому важно разработать новые эффективные подходы для восстановления вентиляционной функции легких после COVID-19.

В схему лечения больных коронавирусом томские исследователи включили кратковременные ингаляции газовой смеси ксенон-кислород. Для оценки их эффективности ученые использовали мультиспиральную компьютерную томографию, оценивали психометрию, изучали гематологические и биохимические показатели крови и применяли некоторые другие методы.

В результате оказалось, что после курса ингаляций у пациентов значительно снизились симптомы дыхательной недостаточности, увеличился дыхательный объем, уменьшилась частота дыхания и сердечных сокращений. А по данным пульсоксиметрии у больных существенно повысилось насыщение кислородом артериальной крови. Мультиспиральная компьютерная томография также показала значительное уменьшение у пациентов зон "матового стекла". Это свидетельствует о повышении эффективности терапии.

Клинические испытания газовой смеси будут продолжены. Однако, по мнению ученых, использовать ингаляции ксенона на этапе реабилитации переболевших COVID-19 можно уже сейчас.