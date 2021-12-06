В Томске спасли жителя Красноярска с гигантской опухолью в нерве

Томские микрохирурги удалили пациенту из Красноярского края опухоль в нервном сплетении размером с куриное яйцо. Сложная операция успешно прошла в Институте микрохирургии.

Мужчина обратился к томским медикам с просьбой о помощи. Четыре года он жил с гигансткой опухолью в области шеи. Необычное новообразование росло прямо внутри нерва. Пациент неоднократно приходил со своей проблемой в местные клиники, однако в операциях ему отказывали. Опухоль находилась в области яремной вены и примыкала к сонной артерии, поэтому был высокий риск паралича и кровотечения.

Томские микрохирургии согласились помочь красноярцу.

- Операцию в течении двух часов проводил микрохирург Андрей Владимирович Байтингер, - сообщает Институт микрохирургии. - С помощью микрохирургических технологий удалось отделить сосуды и нервную ткань от опухоли.

Опухоль диаметром 5 сантиметров удалось удалить полностью. Все функции шеи сохранены. Пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.