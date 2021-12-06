Военные медики ЦВО завершили COVID-вахту в больницах Хакасии

Новости

Роскомнадзор назвал замедление интернет-ресурсов "последней мерой" 10:58
Росавиация расследует инцидент с обледенением самолета Airbus 320-271N 10:55
Захарова и Барщевский задали видеовопросы участникам правового диктанта 10:48
Минздрав запланировал вылечить всех больных гепатитом С россиян 10:46
Врач рассказал, как правильно определять уровень кислорода у себя в крови 10:34
"Российская газета" укрепила информационные связи с Казахстаном 10:20
В столичном регионе продлен желтый уровень погодной опасности 10:19
Кабмин расширил перечень технологий для специальных инвестиционных контрактов 10:17
В Латвии выявлено два случая заражения штаммом COVID-19 "омикрон" 10:08
В Томске разработали газовую смесь для восстановления легких после COVID-19 10:00
На западе Москвы преступник избил и ограбил женщину 09:59
В Подмосковье возник дефицит арендных домов на новогодние праздники 09:53
Видео: танк перевернул самоходку "Мста-С" 09:51
В России за пять лет уничтожено более 900 подпольных нарколабораторий 09:33
В аэропортах Магнитогорска и Оренбурга застряли более 750 пассажиров 09:33
Хэмилтон сравнялся с Ферстаппеном в "Ф-1" после победы в Саудовской Аравии 09:23
Врач рассказал, при каких симптомах COVID-19 нужно вызывать скорую 09:20
Вышел трейлер новогоднего эпизода "Гарри Поттера" 09:11
В 51 год умер музыкант групп "Колибри" и "Сплин" Олег Эмиров 08:56
Армия России получила первые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН 08:53
Петербург пережил самый холодный день за 128 лет 08:18
В Минстрое заявили, что регионы могли бы обойтись без мигрантов на стройках 07:59
Банк России намерен упростить возмещение средств жертвам мошенников 07:38
В Аргентине выявлен первый случай заражения "омикрон"-штаммом 06:50
В Анадыре отменили занятия в школах из-за метели 06:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 09:38
Рубрика: Общество

Военные медики ЦВО завершили COVID-вахту в больницах Хакасии

Текст: Никита Зайков
Врачебно-сестринские бригады Центрального военного округа завершили оказание помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией в лечебных учреждениях Республики Хакасия. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ЦВО, своеобразная вахта продлилась больше месяца.
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Работу в клиниках Хакасии военные медики начали 30 октября и завершили сегодня. За это время они приняли на лечение более 3,2 тысячи пациентов, из которых 280 находились в реанимационных отделениях. Военнослужащие ЦВО помогали гражданским врачам четырех медучреждений: Республиканской клинической больницы им. Ремишевской, Черногорской межрайонной больницы, Республиканской клинической больницы им. Одежкина и Республиканской Клинической Инфекционной больницы.

В Псковскую область прибыли военные медики для помощи в борьбе с COVID-19

Медики в погонах на практике применяли передовые методы лечения с использованием современного оборудования, а также последние рекомендации по работе с больными COVID-19. Важной составляющей сотрудничества со штатными сотрудниками больниц стал обмен опытом. По завершении работы медиков ЦВО в правительстве республики прошло торжественное собрание, где военным медикам вручили благодарственные письма. Завтра они вернутся в Новосибирск.

- Военные медики оказали огромную помощь в самый нужный момент, армия нам подставила плечо, - отметила и.о. главы Республики Хакасия Ольга Пономарева. - Мы бесконечно за это благодарны, благодарны за ту энергию, профессионализм, сострадание и терпение.

Фото: Пресс-служба ЦВО

Медицинский отряд спецназа был направлен в Хакасию по поручению президента, министра обороны РФ Сергея Шойгу и указанию командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. Основу врачебно-сестринских бригад составили военные медики, за плечами которых значительный опыт диагностики и лечения пациентов с COVID-19. Среди них были специалисты в различных областях медицины: терапевты, инфекционисты, реаниматологи-анестезиологи, пульмонологи.

В регионах Общество Здоровье Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Новосибирская область СФО Хакасия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Банк России намерен упростить возмещение средств жертвам мошенников
Росавиация расследует инцидент с обледенением самолета Airbus 320-271N
В ВОЗ сообщили об отсутствии летальных исходов из-за "омикрон"-штамма
В Минстрое заявили, что регионы могли бы обойтись без мигрантов на стройках
СМИ: ЕС призвал США не провоцировать Россию, а наладить диалог
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"