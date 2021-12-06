Военные медики ЦВО завершили COVID-вахту в больницах Хакасии

Врачебно-сестринские бригады Центрального военного округа завершили оказание помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией в лечебных учреждениях Республики Хакасия. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ЦВО, своеобразная вахта продлилась больше месяца.

Работу в клиниках Хакасии военные медики начали 30 октября и завершили сегодня. За это время они приняли на лечение более 3,2 тысячи пациентов, из которых 280 находились в реанимационных отделениях. Военнослужащие ЦВО помогали гражданским врачам четырех медучреждений: Республиканской клинической больницы им. Ремишевской, Черногорской межрайонной больницы, Республиканской клинической больницы им. Одежкина и Республиканской Клинической Инфекционной больницы.

Медики в погонах на практике применяли передовые методы лечения с использованием современного оборудования, а также последние рекомендации по работе с больными COVID-19. Важной составляющей сотрудничества со штатными сотрудниками больниц стал обмен опытом. По завершении работы медиков ЦВО в правительстве республики прошло торжественное собрание, где военным медикам вручили благодарственные письма. Завтра они вернутся в Новосибирск.

- Военные медики оказали огромную помощь в самый нужный момент, армия нам подставила плечо, - отметила и.о. главы Республики Хакасия Ольга Пономарева. - Мы бесконечно за это благодарны, благодарны за ту энергию, профессионализм, сострадание и терпение.

Фото: Пресс-служба ЦВО

Медицинский отряд спецназа был направлен в Хакасию по поручению президента, министра обороны РФ Сергея Шойгу и указанию командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. Основу врачебно-сестринских бригад составили военные медики, за плечами которых значительный опыт диагностики и лечения пациентов с COVID-19. Среди них были специалисты в различных областях медицины: терапевты, инфекционисты, реаниматологи-анестезиологи, пульмонологи.