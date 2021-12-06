В Красноярске осудили женщину, подарившую новорожденного семейной паре

Суд Советского района Красноярска вынес приговор трем местным жителям, обвиненным в совершении сделки в отношении несовершеннолетнего. Хотя ребенок, ставший жертвой, был передан матерью семейной паре безвозмездно, все трое признаны виновными по статье УК РФ о торговле людьми. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в апреле прошлого года 30-летняя мать двоих детей, ожидающая рождения третьего, решила избавить себя от обязанностей по его содержанию. Женщина вступила в сговор со знакомой семейной парой. Согласно плану, жительница Красноярска должна была лечь в родильный дом под чужими именем и фамилией, по паспорту другой женщины, а затем передать новорожденного владелице этого документа.

Так и произошло. В мае горожанка родила в одном из медучреждений столицы региона ребенка. В день выписки из клиники мать передала новорожденного семейной паре, с которой ранее договорилась об этом, рассказали в надзорном ведомстве.

Передача ребенка происходила в такси, уточнили в главке Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

Подсудимые вину не признали, настаивая на том, что нарушили не закон, а лишь процедуру усыновления.

Прокуратура предлагала наказание в виде реального лишения свободы для всех трех граждан. Суд назначил отдавшей ребенка женщине четыре года лишения свободы с отсрочкой наказания. Двое других фигурантов уголовного дела приговорены к трем годам шести месяцам и трем годам восьми месяцам условно с испытательным сроком полтора года

Приговор пока в законную силу не вступил.