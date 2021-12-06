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06.12.2021 17:52
Рубрика: Власть

Глава Железноводска Евгений Моисеев ушел в отставку

Текст: Никита Пешков (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба мэрии Железноводска Фото: Пресс-служба мэрии Железноводска
Фото: Пресс-служба мэрии Железноводска

Глава популярного курортного города Железноводска Евгений Моисеев решил не бороться за второй срок на предстоящих выборах главы Железноводска. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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Исполняющим обязанности главы города вместо ушедшего в отставку теперь уже экс-мэра будет его первый заместитель Евгений Бакулин, рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе городской администрации.

49-летний Евгений Моисеев возглавлял Железноводск с 2016 года. До этого он в течение года руководил другим ставропольским городом Георгиевском. За это время достроили главную местную достопримечательность - Каскадную лестницу, а также реконструировали единственное городское озеро 30-ка.

14 декабря Моисеев собирался участвовать в выборах главы города, однако неожиданно для своих земляков забрал сегодня заявление из конкурсной комиссии.

- Только что городская дума рассмотрела мое заявление об увольнении и удовлетворила его, - написал Моисеев. - Горжусь тем, что удалось сделать, и тем, какой задел сделан для города-курорта на будущее. Огромное спасибо жителям за поддержку в течение всех пяти лет.

О причинах своего решения он не сообщил. Также о них не рассказали в пресс-службе городской администрации, уточнив лишь то, что "это позитивный повод".

Стоит отметить, что Евгений Бакулин, который сейчас возглавит город в качестве и. о. мэра, участвует в предстоящих выборах главы Железноводска.

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