Прокуратура взяла под контроль дело об убийстве подростка на Ставрополье

Ход расследования уголовного дела об убийстве 13-летнего подростка в лесу возле села Нины на Ставрополье взял под контроль аппарат прокуратуры региона. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, это сделано по требованию прокурора края Александра Лоренца.

- Обстоятельства случившегося и личность преступника устанавливаются. Ход расследования уголовного дела взят на контроль аппаратом прокуратуры Ставропольского края, - говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщала "РГ", тело 13-летнего школьника с огнестрельным ранением груди нашли в лесу у села Нины. Подростка искали целенаправленно - ранее в этот же день о его исчезновении заявили законные представители. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Причастным к гибели мальчика правоохранители считают его 16-летнего знакомого, с которым они вместе пошли в лес.