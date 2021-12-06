В Дагестане на лихача, "прокатившего" на капоте полицейского, завели дело

В Дагестане завели уголовное дело против лихача, который проигнорировал требования полицейского и совершил на него наезд. Об этом сообщает Следственный комитет Дагестана.

В дагестанском сегменте соцсетей ранее появились видеоролики, на которых видно, что страж порядка потребовал от автомобилиста остановить машину, однако тот проигнорировал это, а потом нажал на газ и "прокатил" полицейского на капоте.

По информации МВД Дагестана, мужчина, не имеющий водительских прав, дважды привлекался за вождение в состоянии опьянения, у его имеется непогашенная условная судимость.

По его словам, он употребил без медицинского показания противоэпилептическое средство, и позже выпил пиво, что значительно усугубило его физическое состояние.