В Дагестане студенты и аспиранты получат надбавку

Талантливые дагестанские студенты и аспиранты получат именные стипендии главы Дагестана. Соответствующее распоряжение подписал руководитель региона Сергей Меликов.

Во время заседания совета при главе Дагестана по науке и образованию Сергей Меликов отметил: необходимо развивать систему мер по стимулированию образовательной и научной активности молодежи. Учитывая, что много талантливой молодежи из региона обучается в ведущих вузах Москвы и Санкт-Петербурга, в список на повышенную стипендию было решено включить и их.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе главы Дагестана, именная стипендия для дагестанских студентов увеличивается с одной до трех тысяч рублей, для аспирантов - с полутора до пяти тысяч рублей. Для дагестанских студентов, обучающихся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, размер стипендии увеличен с двух до пяти тысяч рублей.

Всего повышенную стипендию получат около 70 человек. По словам Меликова, так планируется стимулировать тех, кто получает образование.

Отметим, что в Дагестане 2022 год объявлен "Годом образования". При минобрнауки республики сформирован Совет школьников и студентов, куда вошли 20 человек, отобранных на конкурсной основе.

"Будем надеяться, что эта структура внесет свой вклад в реализацию политики в сфере образования, позволит получать обратную связь, более четко понимать, что нужно молодому поколению, как ему помочь или от чего защитить, - сказал глава Дагестана.