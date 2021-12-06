В Дагестане завершил работу Северо-Кавказский культурный форум⠀

В течение пяти дней в Махачкале на площадках Русского театра, Национальной библиотеки и в Историческом парке "Россия - моя история" проходили лекции, круглые столы, конференции с представителями федеральных театров и музеев. ⠀

Для участия в форуме в Дагестан приехали директор театра имени Е.Б. Вахтангова Кирилл Крок, директор Александринского театра, руководитель Ассоциации национальных театров России Сергей Емельянов, директор театра "Сатирикон" Владимир Казаченко, директор Ярославского драматического театра им. Ф.Волкова, Айрат Тухватуллин, заместитель директора Московского губернского театра Игорь Колобов-Тесля и другие театральные деятели.⠀

Эксперты говорили об управлении учреждением культуры с точки зрения дирекции, учили работать с грантами, организовать гастроли, продвигать проекты, продавать готовый продукт. Несколько площадок было посвящено правовому регулированию творческой деятельности. ⠀⠀

Дария Хаустова - специалист отдела маркетинга театра имени Вахтангова рассказала о том, как привести зрителя на мероприятие. По ее мнению, основной инструмент сегодня - это социальные сети.

"Конечная цель существования социальных сетей и сайта в учреждении культуры - привести зрителя. А еще это развитие бренда и репутация. К тому же, в эпоху пандемии социальные сети обрели новое значение", - считает эксперт.

Наталья Сергеевская - начальник отдела развития Большого театра кукол, помощник руководителя Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров, директор "Театрального проекта 27", исполнительный директор спецпроектов Международного Большого детского фестиваля.

Она прочитала лекцию, как региональным театрам получать гранты, в каких фестивалях и конкурсах принимать участие, по какому принципу приглашать художников и режиссеров.

"Совместная работа на площадках способствует развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры. И с этой задачей форум справился успешно. Дагестанские менеджеры культуры открыли для своих учреждений много новых возможностей, на практических примерах научились решать задачи, которые раньше вызывали определенные вопросы", - подвел итоги работы форума директор Русского театра Махачкалы Тимур Магомедов. ⠀

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