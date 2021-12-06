В лесу на Ставрополье застрелили 13-летнего подростка

Новости

За сутки 21 военного вылечили от коронавируса 21:08
Хуснуллин рассказал об угрозах развитию ипотеки 20:57
Путин подписал закон об усеченной индексации базы для военных пенсий 20:56
Вышел новый официальный русский трейлер четвертой "Матрицы" 20:53
Россия выделит Венгрии кредит для строительства новой АЭС 20:52
Песков прокомментировал информацию о возможных новых санкциях США 20:46
Стартовала программа обучения экспертов "Приоритета 2030" 20:43
Мишустин: Необходимо поддерживать набранные темы в жилищном строительстве 20:42
Детский омбудсмен: Дистанционное обучение не должно заменять очное 20:41
Путин подарил Моди слонов 20:35
Мишустин потребовал сохранить доступность ипотеки для россиян 20:33
Хуснуллин: Пандемия не помешала росту темпов строительства 20:30
Кабмин выделил почти 30 млрд рублей на сбалансированность бюджетов регионов 20:24
Власти Москвы назвали число привитых от коронавируса 20:18
В Совфеде предложили пересмотреть подходы к социальному жилью 20:18
Путин подписал закон об уточнении формы полиса ОМС 20:17
В Ростове создадут Центр реабилитации летучих мышей 20:04
В Москве представили детский фильм-сказку о правнучке Деда Мороза 19:49
Синоптики предупредили о сильном снегопаде в регионах ЦФО 19:43
Астраханца наградили за помощь в поимке боевика из банды Басаева 19:41
Патриарх Кирилл: Александр Невский совершил подвиг прозрения подлинной опасности 19:38
В Москве ввели режим повышенной готовности из-за мощного снегопада 19:36
РФ и Индия подписали контракт на производство 600 тыс. автоматов Калашникова 19:32
Рязанские власти ввели обязательную вакцинацию граждан старше 60 лет 19:24
Граждане Финляндии смогут въезжать в РФ железнодорожным транспортом 19:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 21:18
Рубрика: Происшествия

В лесу на Ставрополье застрелили 13-летнего подростка

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В Ставропольском крае в лесу неподалеку от села Нины 5 декабря обнаружили тело 13-летнего подростка с огнестрельным ранением груди. К тому времени ребенка уже искали - его родители сообщили об исчезновении. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, причастным к гибели подростка считают его 16-летнего знакомого, он задержан.

Фото: Следком по Вологодской области
В Вологде мужчина устроил пожар, чтобы скрыть убийство

- По предварительным данным следствия, в 2019 году 16-летний подросток нашел в лесополосе охотничье ружье, о чем никому не сообщил. Днем 5 декабря текущего года он и 13-летний мальчик пошли за грибами в лесополосу, расположенную недалеко от села Нины. С собой у 16-летнего было найденное ружье, из которого и произошел выстрел в сторону малолетнего, - говорится в сообщении ведомства.

Испугавшись выстрела, старший подросток убежал и спрятал ружье. Следователи проверили на месте гибели мальчика показания подростка и назначили несколько судебных экспертиз. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Песков прокомментировал информацию о возможных новых санкциях США
Страховые пенсии в 2022 году вырастут на 5,9 процента
Штамм коронавируса "омикрон" выявили у вернувшихся из ЮАР двух россиян
ЦБ получит право ограничивать выдачу потребительских кредитов
Трутнев исключил возможность сдачи Курильских островов в аренду
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны