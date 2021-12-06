В лесу на Ставрополье застрелили 13-летнего подростка

В Ставропольском крае в лесу неподалеку от села Нины 5 декабря обнаружили тело 13-летнего подростка с огнестрельным ранением груди. К тому времени ребенка уже искали - его родители сообщили об исчезновении. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, причастным к гибели подростка считают его 16-летнего знакомого, он задержан.

- По предварительным данным следствия, в 2019 году 16-летний подросток нашел в лесополосе охотничье ружье, о чем никому не сообщил. Днем 5 декабря текущего года он и 13-летний мальчик пошли за грибами в лесополосу, расположенную недалеко от села Нины. С собой у 16-летнего было найденное ружье, из которого и произошел выстрел в сторону малолетнего, - говорится в сообщении ведомства.

Испугавшись выстрела, старший подросток убежал и спрятал ружье. Следователи проверили на месте гибели мальчика показания подростка и назначили несколько судебных экспертиз. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего".