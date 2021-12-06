В СКФУ откроется межрегиональный молодежный туристский центр

О планах по его созданию рассказал председатель совета Консорциума вузов СКФО, ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов на полях V межрегионального экспертного форума "Северный Кавказ - 2030".

- Туризм и индустрия гостеприимства на Северном Кавказе - одно из приоритетных направлений развития нашего макрорегиона, и, говоря об отрасли в целом, мы должны уделять внимание подготовке квалифицированных кадров. Ежегодно на рынок труда выпускаются более тысячи специалистов в сфере туризма, прошедших обучение в вузах макрорегиона, но только часть студентов идут работать в отрасль по профессии, - говорит Дмитрий Беспалов. - Вместе с тем на Северном Кавказе активно развивается туристическая инфраструктура, которая способствует появлению новых рабочих мест в сфере туризма, а также создает возможность для участия вузов в планировании инфраструктурных решений. В настоящее время ресурсы образовательных организаций недостаточно интегрированы в эти процессы. В вузах сосредоточен огромный междисциплинарный потенциал для разработки мастер-планов - от изучения общественного мнения до архитектурного моделирования. И над этим нам предстоит работать.

Также ректор крупнейшего университета Северного Кавказа подчеркнул необходимость стимулирования развития молодежного туризма, который станет важным инструментом формирования новых поколений туристов.

Первый на Северном Кавказе межрегиональный молодежный туристский центр откроется в СКФУ уже в 2022 году, а затем опыт Северо-Кавказского федерального университета будет масштабирован с учетом потенциала консорциума.

В рамках мероприятия также состоялись пленарная сессия "Туризм и индустрия гостеприимства: бренды и тренды", а также стратегические сессии, направленные на развитие культурно-познавательного туризма и кадровое обеспечение туристической отрасли и индустрии гостеприимства.

В работе экспертного форума принимают участие - первый заместитель председателя правительства РСО - Алания Мурат Агузаров, начальник департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Виктор Днов, директор департамента социально-экономического развития СКФО минэкономразвития России Игорь Храновский, представители Ростуризма, а также руководители вузов СКФО.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом