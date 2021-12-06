На крышах калининградских домов разобьют парки

Фонд капитального ремонта Калининградской области начал принимать заявки от жителей, желающих озеленить кровли и фасады своих многоквартирных домов. Первые парки на крышах разобьют в следующем году. Программу финансирует региональный бюджет. Деньги собственников, перечисляемые в качестве взносов на капремонт, на ее реализацию направлять не будут.

В доме по улице Театральной, 25-33, в Калининграде можно будет озеленить крышу пристройки на первом этаже. Фото: Фонд капитального ремонта Калининградской области

Зеленые кровли - часть масштабного регионального проекта по формированию зеленого каркаса Калининграда. Сады зацветут на крышах многоквартирных домов и пристроек. В планах также использовать технологии вертикального озеленения фасадов. Крыши-сады должны соответствовать нескольким критериям. Во-первых, иметь техническую возможность для размещения "пирога" из множества слоев: водоизоляционного, солнцезащитного, влагонакопительного, дренажного, растительного и так далее. Во-вторых, относиться к общему имуществу многоквартирного дома. На частных крышах парки разбивать не будут. Сейчас региональный фонд капремонта принимает заявки от калининградцев, желающих озеленить свои дома за бюджетный счет. Адреса можно присылать во все соцсети ведомства. Специалисты уже оценили крыши пристроек двух домов в Калининграде: на Зарайской, 17А, и Театральной, 25-33. Оба объекта оказались подходящими с технической точки зрения. Однако окончательный список финалистов определят в следующем году.

Местные жители и туристы не смогут гулять по зеленым кровлям, устраивать в необычных парках пикники

Здесь очень важно напомнить: мечтать о шашлыках с потрясающим видом на город калининградцам не стоит. Местные жители и туристы не смогут гулять по зеленым кровлям, устраивать в необычных парках пикники. Правила эксплуатации многоквартирных домов в принципе не позволяют гражданам находиться на крышах. Они должны быть закрыты на замок, а ключи следует хранить у дежурного диспетчера или техника-мастера обслуживающей организации.

После озеленения кровель действующий порядок, разумеется, не изменится. Так для чего же нужна новая программа? "Мы создаем зеленые крыши, с одной стороны, для улучшения экологии, ведь растительный слой поглощает пыль, - поясняет глава Фонда капитального ремонта Калининградской области Олег Туркин. - С другой стороны - для решения проблемы перегрева поверхности плоских крыш, повышения тепло- и звукоизоляционных качеств домов. Зеленые кровли и фасады защищают здания от перепада температур, ветровых нагрузок и солнечной радиации, в целом повышают комфорт и качество проживания".