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06.12.2021 18:13
Рубрика: Общество

Подмышки согреют руки: Как спастись от обморожения

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В связи с обрушившимися на Петербург аномальными холодами Роспотребнадзор по Северной столице опубликовал памятку с советами, как не получить обморожение на улице.

Фото: iStock
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Санитарные врачи отмечают, что чаще всего обмораживаются нос, уши, щеки, подбородок, а также пальцы рук и ног. В зоне особого риска три категории граждан: это в первую очередь дети (у них еще не сформированы системы терморегуляции), а также пожилые люди и те, кто недавно пережил обморожение.

Обморожение начинается с онемения и покалывания кожи. Сам поврежденный участок краснеет. Санитарные врачи советуют снимать это состояние теплой, но не горячей водой. Если человек продолжает находиться на улице, то ему поможет тепло его тела. Например, в памятке указано, что замерзшие руки можно согреть, если спрятать их в подмышки.

Но эти мероприятия помогают лишь на начальных стадиях поражения. В более серьезных случаях кожа белеет, твердеет, на ней появляются волдыри. Санитарные врачи советуют в таких случаях немедленно обращаться к врачам. Народный способ, подразумевающий растирание снегом, применять нельзя, это может только усилить поражение.

Греть обмороженные руки электронагревателями или на открытом огне специалисты категорически не советуют. Дело в том, что при обморожении чувствительность кожи ухудшается и вместо согревания есть риск получить ожог.

Как говорят санитарные врачи, обморожение и переохлаждение - это разные состояния. Но у человека, который долгое время находится на холоде, может наблюдаться и то, и другое. У него падает температура тела, наступает сонливость, речь становится непонятной. Человека трясет от холода. В таком случае специалисты советуют доставить пострадавшего в теплое помещение, согреть его теплой одеждой. Принимать ванну в таком состоянии не следует. Также авторы памятки не советуют приводить человека в чувство алкоголем.

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Санитарные врачи дают очевидный совет, чтобы избежать обморожений нужно теплее одеваться. Но при этом они не советуют в качестве нижнего слоя использовать вещи из хлопка, они плохо отводят влагу. Лучше всего с этой задачей справляется полиэстр и полипропилен, говорится в памятке. А эффективно сохранить тепло помогут не только шерстяные свитера, но и вещи из флиса.

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