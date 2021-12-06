Причиной пожара в колонии в Валдае стал поджог

Установлена предварительная причина пожара в исправительной колонии №4, расположенной в городе Валдай Новгородской области. Как сообщили "РГ" региональном СК, один из осужденных дал показания, в которых признался в поджоге.

Напомним, пожар начался ранним утром на территории штрафного изолятора (ШИЗО). Из помещений было эвакуировано 29 человек.

В ходе пожара один человек погиб, еще четверо - пострадали. Сейчас они госпитализированы. Все они - осужденные, отбывавшие наказание в колонии.

Сейчас на месте работают сотрудники СК по Новгородской области. Во время выяснения обстоятельств случившегося у спецконтингента, один из осужденных признался, что поджег матрас зажигалкой, это и привело к пожару в ШИЗО. Сейчас следователи выясняют достоверность этой версии.