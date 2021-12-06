Троим замерзшим на улицах петербуржцам грозит ампутация

Трем жителям Петербурга, которые провели длительное время на улице во время аномального похолодания, грозит ампутация. Об этом сообщили "РГ" в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, куда госпитализировали пострадавших.

Насколько сильный ущерб здоровью нанесен, сейчас устанавливается. По предварительным данным, людям может грозить потеря частей конечностей, в частности, фаланг пальцев.

Всего за минувшие сутки в НИИ было доставлено шесть человек с обморожениями. Еще у троих пациентов состояние чуть лучше, до ампутаций не дойдет, говорят, в больнице.

Напомним, на Петербург обрушились аномальные холода, побит температурный рекорд 1893 года, столбик термометра понизился до минус 20,9 градуса. Это ниже климатической нормы на 17 градусов.