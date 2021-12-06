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06.12.2021 16:51
Рубрика: Общество

В МЧС разъяснили, как правильно пользоваться электрообогревателем

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Главное управление МЧС Петербурга распространило памятку о правильном использовании электрообогревателей. Внимание к этим приборам сейчас повышенное из-за аномальных морозов, которые накрыли Северную столицу.

Как только наступают сильные морозы, сразу увеличивается число пожаров: в черте города основными причинами возгораний в жилых домах становятся перегруз электросетей и неисправность приборов.

Фото: iStock
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В связи с тем, что обогревателями граждане сейчас пользуются массово, в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу советуют правильно устанавливать приборы в квартире. Идеально, если нагреватель будет находиться в центре комнаты, вдали от мебели и текстиля.

Желательно, чтобы у обогревателя была отдельная розетка. Если наравне с прибором будет использоваться еще какой-нибудь девайс, то важно, чтобы он был невысокой мощности и работал недолго. Если от одной розетки работают два мощных потребителя, это может быть очень опасно.

При перегрузке сети или неисправности прибора есть признак, который должен насторожить: нагреваются вилки и розетки. Если это произошло, приборы нужно немедленно выключить.

Электронагреватели должны быть фабричного производства. Оставлять приборы включенными и уходить из дома даже на короткий срок категорически нельзя.

Обогреватель должен находиться на огнестойкой подставке. Без нее прибор нельзя использовать.

В петербургском управлении МЧС обращают внимание, что такой популярный способ прогреть помещение, как использование газовой плиты, также может быть очень опасным. В частности, при кратковременном перебое в подаче газа или при сквозняке газ может потухнуть. А это чревато риском отравления угарным газом, а также взрывом скопившейся газовоздушной смеси.

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