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06.12.2021 20:48
Рубрика: Общество

В Петербурге показали световую проекцию протяженностью 1,2 километра

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)
Фото: Пресс-служба фестиваля "Чудо света" Фото: Пресс-служба фестиваля "Чудо света"
Фото: Пресс-служба фестиваля "Чудо света"

В Петербурге на фестивале "Чудо света" был зафиксирован мировой рекорд. Протяженность световой проекции составила 1244 метра, сообщает оргкомитет мероприятия.

Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
Фестиваль "Чудо света" в Петербурге побьет мировые рекорды

Фестивали света традиционны для Петербурга. Их проводят в разных локациях, проекция транслируется на городские достопримечательности.

В этот раз праздник проходил на территории Петропавловской крепости.

Но учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию в городе, вживую шоу в этот раз увидеть было нельзя, петербуржцам и гостям города предложили смотреть фестиваль по телевизору или в онлайн-трансляции.

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