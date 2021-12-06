В Петербурге показали световую проекцию протяженностью 1,2 километра

В Петербурге на фестивале "Чудо света" был зафиксирован мировой рекорд. Протяженность световой проекции составила 1244 метра, сообщает оргкомитет мероприятия.

Фестивали света традиционны для Петербурга. Их проводят в разных локациях, проекция транслируется на городские достопримечательности.

В этот раз праздник проходил на территории Петропавловской крепости.

Но учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию в городе, вживую шоу в этот раз увидеть было нельзя, петербуржцам и гостям города предложили смотреть фестиваль по телевизору или в онлайн-трансляции.