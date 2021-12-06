В Петербурге погибла женщина, выпрыгнувшая из горящей квартиры

В Петербурге выясняются обстоятельства гибели женщины. Она выпала из окна квартиры во время пожара, спасаясь от огня.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, ЧП произошло в доме на улице Маршала Блюхера. Горела квартира на 11-м этаже. Именно оттуда и выпала женщина. Спасти ее не смогли.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров - квартира выгорела по всей площади. Пламя тушили чуть меньше часа, на вызове работали 22 человека, было задействовано пять единиц техники.

Следственный комитет Петербурга начал проверку обстоятельств случившегося. Личность погибшей установлена: это 39-летняя хозяйка сгоревшей квартиры.