В Петербурге выросла детская заболеваемость ОРВИ

В Петербурге зафиксирован рост детской заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Петербурга со ссылкой на начальника отдела по организации помощи матерям и детям Яну Панютину.

Уточняется, что стационарное и амбулаторное звено детских медучреждений работают в условиях повышенной нагрузки. При этом в комздраве не связывают подъем заболеваемости с коронавирусом, число случаев COVID-19 среди детей в Петербурге осталось в ноябре на уровне предыдущих месяцев.

По данным Роспотребнадзора по Петербургу, сейчас в городе в структуре респираторных вирусов преобладают парагрипп, адено- и РС-вирусы. Также зафиксированы и случаи гриппа.

В Петербурге продолжается вакцинация от гриппа, прививку сделали более 1,925 миллионов взрослых и почти 200 тысяч детей.