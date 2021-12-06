В Петербурге запустили бесплатный онлайн-курс по журналистике

Новости

Лукашенко уточнил главные принципы подбора кадров 14:00
Медиахолдинг News Media объявляет о кадровых перестановках 13:58
Песков оценил назначение губернаторов главами отделений "Единой России" 13:50
Стали известны планы Apple на 2022 год 13:40
Песков заявил о возросшей актуальности саммита "ядерной пятерки" 13:35
Греф заявил об отсутствии перегрева на рынке потребкредитования 13:16
Матвиенко: Бахрейн предложил России взаимно признать сертификаты о вакцинации 13:01
Регионы Северо-Запада возглавили рейтинг самых снежных территорий 12:58
Песков: Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут по видеосвязи 12:57
Лукашенко в январе обратится с посланием к народу и парламенту 12:57
Стали известны имена некоторых членов нового кабмина Германии 12:57
Суд рассмотрит неуплату Филиппом Киркоровым 90 штрафов от ГИБДД 12:53
Обследовать новорожденных на 36 нозологий начнут в 2023 году 12:50
Банк ВТБ предложил новую схему защиты клиентов от мошенников в Сети 12:43
В Израиле объявили о четвертом туре вакцинации 12:43
Около 85% переболевших COVID-19 обращаются за дополнительной помощью 12:40
Минпросвещения не планирует переводить школы на дистант после Нового года 12:38
Сбербанк расширил ипотеку для пенсионеров 12:38
Названы районы Москвы с самым дорогим жильем 12:33
Эксперты: Вклад Рунета в экономику РФ в 2021 году превысит 8 трлн рублей 12:22
Минпромторг начал выдачу лицензий на экспорт удобрений 12:20
Питерские морозы не доберутся до Москвы 12:08
Число пользователей портала госуслуг достигло 90 млн 12:03
Оперштаб: в Москве выявлено 3 134 новых случая COVID-19 12:01
В "Москва-Сити" побит рекорд спроса на недвижимость 11:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 12:33
Рубрика: Общество

В Петербурге запустили бесплатный онлайн-курс по журналистике

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
В Петербурге президентский физико-математический лицей №239 и просветительский проект "Лекториум", предлагающий более 120 бесплатных онлайн-курсов различной тематики, разработали общедоступный курс по истории русской журналистики.

- Мы давно хотели сделать мультидисциплинарную программу, в которой совмещались бы история, политология, литература, социология. Темой выбрали историю развития русской журналистики. Тем более, как мы выяснили, созданием подобного бесплатного курса никто в стране не занимался. Автором стала Елена Сонина, доцент факультета журналистики СПбГУ, - пояснил Яков Сомов, руководитель центра массовых открытых онлайн-курсов лицея №239 и директор "Лекториума".

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Родители предложили ввести в школе уроки информатики с первого класса

Обучение построено как в форме текстовых и видео блоков, так и в виде квестов и лабиринтов. Нужно принять участие в мини-игре, чтобы получить ключи к определенным страницам. Расписания как такового нет. Можно начать учиться и проходить различные этапы в свободном режиме. В конце обучения при соблюдении несложных правил можно даже получить сертификат об окончании.

Кстати, а все ли мы помним, с чего началась отечественная журналистика? С "Ведомостей" Петра Великого. Причем в течение первого столетия преобладала журнальная форма. В XVIII веке выходило лишь три газеты: упомянутая, а также "Санкт-Петербургские ведомости" (газета с таким названием существует поныне) и "Московские ведомости".

Отдельный раздел посвящен цензуре. Например, журнал "Искра", издававшийся во второй половине XIX века, в сообщениях о случаях беззакония названия городов, имена высокопоставленных чиновников менял на вымышленные, чтобы обойти предписания цензоров.

Новый курс предназначен прежде всего для старшеклассников и учителей истории, литературы, русского языка. То есть его можно пройти самостоятельно, а можно использовать его фрагменты для уроков, для подготовки домашних задания. Серьезный материал в сочетании с необычной формой подачи делает занятия увлекательными и способствует усвоению материала.

- Мы еще выложим номера двухсот дореволюционных периодических изданий, находящихся в частных коллекциях, - поделился с "РГ" ближайшими планами Сомов.

Разработчики полагают, что общедоступный курс будет полезен и студентам, особенно филологам, историкам, журналистам.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Лавров: Россия обеспокоена деятельностью США в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Испытания вакцины для детей 6-11 лет запланированы на начало 2022 года
Минпросвещения не планирует переводить школы на дистант после Нового года
В Госдуме назвали абсурдом слова Блинкена об "угрозе" Украине от России
В Минстрое заявили, что регионы могли бы обойтись без мигрантов на стройках
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"