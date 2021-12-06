В Петербурге запустили бесплатный онлайн-курс по журналистике

В Петербурге президентский физико-математический лицей №239 и просветительский проект "Лекториум", предлагающий более 120 бесплатных онлайн-курсов различной тематики, разработали общедоступный курс по истории русской журналистики.

- Мы давно хотели сделать мультидисциплинарную программу, в которой совмещались бы история, политология, литература, социология. Темой выбрали историю развития русской журналистики. Тем более, как мы выяснили, созданием подобного бесплатного курса никто в стране не занимался. Автором стала Елена Сонина, доцент факультета журналистики СПбГУ, - пояснил Яков Сомов, руководитель центра массовых открытых онлайн-курсов лицея №239 и директор "Лекториума".

Обучение построено как в форме текстовых и видео блоков, так и в виде квестов и лабиринтов. Нужно принять участие в мини-игре, чтобы получить ключи к определенным страницам. Расписания как такового нет. Можно начать учиться и проходить различные этапы в свободном режиме. В конце обучения при соблюдении несложных правил можно даже получить сертификат об окончании.

Кстати, а все ли мы помним, с чего началась отечественная журналистика? С "Ведомостей" Петра Великого. Причем в течение первого столетия преобладала журнальная форма. В XVIII веке выходило лишь три газеты: упомянутая, а также "Санкт-Петербургские ведомости" (газета с таким названием существует поныне) и "Московские ведомости".

Отдельный раздел посвящен цензуре. Например, журнал "Искра", издававшийся во второй половине XIX века, в сообщениях о случаях беззакония названия городов, имена высокопоставленных чиновников менял на вымышленные, чтобы обойти предписания цензоров.

Новый курс предназначен прежде всего для старшеклассников и учителей истории, литературы, русского языка. То есть его можно пройти самостоятельно, а можно использовать его фрагменты для уроков, для подготовки домашних задания. Серьезный материал в сочетании с необычной формой подачи делает занятия увлекательными и способствует усвоению материала.

- Мы еще выложим номера двухсот дореволюционных периодических изданий, находящихся в частных коллекциях, - поделился с "РГ" ближайшими планами Сомов.

Разработчики полагают, что общедоступный курс будет полезен и студентам, особенно филологам, историкам, журналистам.