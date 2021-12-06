В России стали производить меньше стройматериалов

Объемы производства ряда стройматериалов с каждым годом снижаются. Однако это связано не столько с проблемами отрасли, сколько с приходом новых технологий, отмечают эксперты.

Производство керамических неогнеупорных кирпичей, к примеру, по данным Росстата, снизилось с пиковых 7,46 млрд штук в 2014 году до 5,48 млрд в 2020-м. Количество стеновых силикатных блоков - с 5,18 млрд в 2017 году до 4,7 млрд штук. С 2014 года по многим основным стройматериалам действительно наблюдается снижение объемов производства, подтверждают в минпромторге. Однако динамика производства во многом определяется состоянием стройкомплекса. Так, за 10 месяцев 2021 года наблюдается рост объема производства почти по всем основным стройматериалам, что в том числе связано с ростом объема строительства.

Производство керамических кирпича и камня за десять лет в целом сократилось, но динамика в различных сегментах этой продукции различна: объем производства крупноформатного керамического камня вырос, запущены проекты в разных регионах. Развивается производство кирпича клинкерного стенового и для мощения, кирпича мягкого формования. Вместе с тем снижается объем производства традиционных полнотелого и пустотелого кирпичей, двойного камня. "Причины такой динамики - в уходе с рынка производств с устаревшим и изношенным оборудованием, не выдерживающим как внутриотраслевой конкуренции, так и давления материалов-заменителей", - отмечают в министерстве.

В последние полтора года спрос на стройматериалы существенно превысил производственные мощности компаний, говорит председатель Комиссии по вопросам развития индустрии стройматериалов, технологий и промстроительства Общественного совета при Минстрое России Александр Ручьев. Прошлой зимой некоторые производители не стали нарабатывать складские запасы из-за неопределенности, связанной с пандемийными ограничениями. В итоге с весны, когда спрос начал стремительно расти, складских запасов не хватило, а производственные мощности не смогли этот спрос удовлетворить. Это привело к дефициту продукции на рынке и стало толкать цены вверх. Значительно сократилось производство бетона, строительного кирпича, стеклопакетов, некоторых видов цемента.

В Санкт-Петербурге и области напряженная ситуация с кирпичом, единственный производитель не может обеспечить потребности города, отмечает директор по развитию компании "Л1" Надежда Калашникова. Приходится привлекать региональных и белорусских производителей, но это кардинально не решает проблему. В компании "ВекторСтройФинанс", к примеру, столкнулись с дефицитом газобетонных блоков, рассказывает управляющий партнер компании Андрей Колочинский. Пришлось искать другого поставщика и скорректировать порядок проведения работ. Крупные застройщики все больше переходят на прямые закупки материалов и оборудования, организуют у себя складские комплексы или даже строят или выкупают линии по производству сборных конструкций, окон, организуют свои бетоносмесительные установки, рассказывает директор по строительству ГК "Гранель" Андрей Зимонов. На график выхода новых проектов строительства жилья наличие стройматериалов влияет в наименьшей степени, добавляет он, ситуацию сбалансировало то, что на рынке сократилось количество девелоперских и подрядных компаний. Кирпич с каждым годом все меньше задействуется в строительстве жилья, основной каркас здания сегодня чаще выполняется по монолитной технологии, отмечает директор управления по качеству проектирования и техническим решениям компании "Главстрой" Гарий Бец.

Рост строительства частных домов снизил потребление стекла

Сокращение объемов производства кирпича объясняется тем, что он стал намного меньше использоваться после появления закона об энергоэффективности, строить из него стало невыгодно, отмечает научный руководитель НИИ строительных материалов и технологий МГСУ Андрей Пустовгар. Вместо кладки стены толщиной в 2-2,5 кирпича сейчас делают стену в один кирпич и добавляют эффективный утеплитель, например минеральную вату. Как раз она сейчас в некотором дефиците, и многие производители задумываются о расширении производств, заказы у некоторых расписаны уже до следующей осени. Из-за увеличения объемов индивидуального жилищного строительства в нынешнем году на 12-13% упало потребление, а затем и производство стекла - в частных домах, в отличие от многоэтажек, крайне редко делают большое остекление фасадов.

Дефицита стройматериалов в перспективе не ожидается, считает Пустовгар. Пока существующие производства задействованы не на полную мощность. Так, цемента пока производится лишь на 60% от возможных объемов. Производство стройматериалов - почти на 100% частный бизнес, который оперативно реагирует на потребности рынка, говорит он. Современные технологии позволяют оперативно перевозить производство в регионы с большим спросом. Если с производителями будут заключать контракты на поставки стройматериалов в регионы, где планируется масштабное строительство, на несколько лет вперед, рынок подтянется под новые объемы.

Единственное, что может стать проблемой, - нехватка песка, особенно там, где интенсивно развивается дорожное строительство. В постсоветское время геологоразведочные работы по поиску новых месторождений почти не велись, а запасы, открытые в советские времена, исчерпаны. Между тем песок есть не везде, а его перевозка на большие расстояния из-за предстоящего повышения цен на грузоперевозки вскоре будет нерентабельна.

Цены на стройматериалы растут не из-за их дефицита, а прежде всего из-за подорожания импортных составляющих, а также нехватки рабочей силы (в производстве стройматериалов, как и на стройках, работают большей частью мигранты), отмечает Пустовгар. И предпосылок для их снижения нет. На стоимость стройматериалов влияют рост стоимости сырья, энергоносителей, услуг по доставке, ослабление рубля, инфляция, у производителей нет ресурсов, чтобы сдерживать цены, отмечает Ручьев. Даже после ввода таможенных ограничений на экспорт, например, некоторых видов металлопродукции, цены не отыграли назад. "Полагаю, что рост цен продолжится, хоть и не такими стремительными темпами, которые мы наблюдали последние полтора года. Здесь все будет зависеть от экономических факторов и эффективности мер, принимаемых государством", - считает он.