В Вологде мужчина устроил пожар, чтобы скрыть убийство

В Вологде задержали 27-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве своей знакомой. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег родительскую дачу.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Вологодской области, сначала стало известно о том, что домой после работы не вернулась 23-летняя девушка. Выяснили, что она ушла вместе со своим знакомым. В ходе розыскных мероприятий следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска установили, что утром молодой человек выходил из своей квартиры с большим свертком.

А потом возник пожар в дачном доме в деревне Лисицыно. На месте ЧП обнаружили обгоревшее тело пропавшей девушки. Эксперты установили, что к моменту пожара она была уже мертва.

В районе дачи полицейские разыскали знакомого погибшей. Выяснилось, что на почве ревности он убил девушку, устроил пожар, а потом пытался скрыться.

Расследование продолжается. Подозреваемого заключили под стражу.