В Воркуте нашли нарушения в подземных выработках шахты

В Воркуте проводится проверка угольных объектов, инициированная после трагических событий на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Выявлен ряд нарушений, сообщили в пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

Проверку проводит Воркутинская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Специализированный прокурор Сергей Данилов вместе с начальником Воркутинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора побывали в подземных выработках угольной шахты "Комсомольская" и проконтролировали уровень безопасности.

Они выявили нарушения. Сейчас решается вопрос о принятии мер реагирования.

Между тем появилась информация о том, что владелец компании "Воркутауголь" намерен ее продать. Сумма сделки - 15 миллиардов рублей. Шахта "Комсомольская" входит в компанию.

Власти республики уже отреагировали на данное решение, заявив, что приветствуют нового собственника и уверены в его социально ориентированном подходе к ведению бизнеса.