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06.12.2021 16:56
Рубрика: Экономика

Въезд в природный парк "Териберка" в Заполярье останется бесплатным

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Власти Мурманской области решили не вводить плату за посещение природного парка "Териберка", которую предполагалось установить с 1 января 2022 года. Об этом сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова на оперативном совещании правительства региона.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Постановление о создании парка было подписано в середине сентября. Плату с его посетителей предполагалось взимать для того, чтобы иметь дополнительный источник финансирования для обустройства парка. Многие туристы высказывали недовольство по этому поводу.

Сейчас в парке создается базовая туристическая инфраструктура. Основание для взимания платы за посещение Териберки появится тогда, когда эта инфраструктура появится в реальности, отметила Ольга Кузнецова.

Однако туристы по-прежнему обязаны проходить бесплатную регистрацию на сайте регионального Минприроды перед тем, как отправляться в Териберку. За ноябрь это сделали уже 2500 человек.

Регистрация носит уведомительный характер и занимает несколько минут. Затем заявитель получит на свою электронную почту разрешение, которое можно предъявить в Териберке инспектору в электронном или распечатанном виде.

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