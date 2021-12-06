Энергетики обеспечили более 3 МВт мощности объектам в рамках нацпроектов

Почти 1,5 тысячи километров воздушных линий электропередачи построили специалисты "Россети Юг" для обеспечения электроэнергией объектов, возведенных в регионах присутствия компании в рамках реализации национальных проектов.

Всего к электросетям подключены 19 объектов. Их заявленная суммарная мощность превышает 3 МВт.

Порядка 1,3 МВт получил лечебно-консультационный центр онкологического диспансера, построенный по проекту "Здравоохранение" в Волгоградской области.

Еще 1 МВт мощности предоставлен четырем детским садам в Калмыкии и одному в Астраханской области, возведенных по проекту "Образование".

Кроме того, энергетики обеспечили выдачу 0,5 МВт двум физкультурно-оздоровительным комплексам, детскому саду на 140 мест и отделению психоневрологического интерната, которые появились в Астраханской области благодаря проекту "Демография".

В рамках проекта "Экология" в Ростовской области подключены объекты полигона бытовых отходов, а в Волгограде - очистные сооружения на водовыпусках на реке Волга. Полноценное функционирование объектов связано с выдачей из электросети заявленных 165 кВт мощности.

Специалисты "Россети Юг" также обеспечили электроснабжение других объектов, возведенных по проектам "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные дороги", "Культура" в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях. В их числе освещение улиц и дорог, подключение видеодетекторов.

В настоящее время на исполнении в компании находится еще 45 договоров технологического присоединения объектов, строительство которых ведется в соответствии с национальными проектами. Большая часть из них - детские сады (проект "Демография") и школы (проект "Образование").