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06.12.2021 10:40
Рубрика: Власть

Флешмоб "Родом из Астрахани" запустил губернатор региона

Текст: Наталья Коротченко
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в день 304-летия губернии запустил в социальных сетях флешмоб "Родом из Астрахани". Акция направлена на популяризацию активных и выдающихся жителей региона.
21-летняя Диана Тлепова из города Харабали Астраханской области стала победительницей VI Международного благотворительного конкурса красоты и таланта "Невская краса-2021" Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области 21-летняя Диана Тлепова из города Харабали Астраханской области стала победительницей VI Международного благотворительного конкурса красоты и таланта "Невская краса-2021" Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
21-летняя Диана Тлепова из города Харабали Астраханской области стала победительницей VI Международного благотворительного конкурса красоты и таланта "Невская краса-2021" Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Свой рассказ Игорь Бабушкин посвятил 21-летней Диане Тлеповой из города Харабали Астраханской области, которая стала победительницей VI Международного благотворительного конкурса красоты и таланта "Невская краса-2021" для девушек и женщин в инвалидных колясках.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
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- С 2007 года она прикована к креслу, но это не помешало ей получить образование и вести активную общественную жизнь. - написал глава региона о Диане на своей странице в Инстаграм. - Это образец силы духа, стремления жить и побеждать.

Игорь Бабушкин предложил всем астраханцам подключиться к акции: размещать на своих страницах истории о значимых, по их мнению, людях, которые внесли свой вклад в развитие региона, и отмечать посты хештегом #родомизастрахани30.

Эстафету продолжил член Общественной палаты Астраханской области, журналист Максим Терский, предложив отметить вклад в развитие губернии известного в России и за рубежом писателя-фантаста Андрея Белянина, который не только родом из Астрахани, но и продолжает здесь жить со своей семьей и творить.

Как сообщает пресс-служба губернатора области, герои флешмоба попадут в фотогалерею "Родом из Астрахани", истории о них опубликуют на сайте "Мы - Астраханцы". Накануне Нового года итоговый ролик проекта будет размещен в СМИ и социальных сетях.

- Даже небольшие, непубличные дела - обустройство палисадника у дома или помощь животным - достойны нашей благодарности", - отметил Игорь Бабушкин.

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