На Кубани преступники продавали сильнодействующие вещества через аптеки

В Краснодарском крае 13 человек подозревают в создании преступного сообщества. По мнению правоохранителей, они незаконно продавали сильнодействующие вещества через собственную аптечную сеть. В ходе обысков у них изъяли 55 тысяч таблеток и 3,5 тысячи флаконов с препаратами, содержащими сильнодействующие вещества. Как сообщили в пресс-службе МВД России, продавать препараты планировали наркозависимым.

- Следователем Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело в отношении 13 жителей Краснодарского края. Они подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем, в том числе с использованием своего служебного положения. Ранее в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере, - отметили в пресс-службе ведомства.

Препараты подозреваемые закупили с помощью криминальной схемы, в результате в Краснодар пришли несколько крупных партий лекарств, содержащих сильнодействующие вещества. Через подконтрольную аптечную сеть таблетки и капли без рецептов продавали наркоманам, причем цену завышали в 10 раз от установленной государством максимальной.

Обыски и задержания прошли в Краснодарском крае при поддержке сотрудников ФСБ России и УФСБ по Краснодарскому краю сразу по 20 адресам. Во время обысков правоохранители изъяли таблетки и флаконы с каплями, в которых суммарно содержалось больше 40 килограммов сильнодействующих веществ. У задержанных нашли крупные денежные суммы, а также поддельные медицинские штампы и печати врачей. С их помощью планировалось фальсифицировать рецепты.

Часть подозреваемых находится под стражей, другие отправлены под домашний арест. Сейчас продолжается расследование уголовного дела.