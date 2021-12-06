На Украину из Крыма попытались незаконно вывезти дельфина

Таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из Крыма на Украину дельфина афалина. Об этом сообщает пресс-секретарь Южной оперативной таможни Александра Волуйская.

Дельфина по кличке Нептун стоимостью более 1,2 миллиона рублей пыталась отправить на Украину одна из крымских компаний.

При декларировании животного в таможенный орган компания представила разрешение (сертификат) СИТЕС. Однако, как выяснили оперативники, сертификат был выдан по поддельным документам.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов фауны). Происхождение дельфина устанавливается.

Торговля дельфинами, в том числе нелегальная, - не редкость для Крыма. В 2017 году сотрудники пограничного управления ФСБ России пресекли попытку вывоза с полуострова двух афалин. Тогда в рыбном порту Керчи пограничники остановили мужчину, который вез животных в грузовике из Сак в дельфинарий Анапы. При этом никаких сопроводительных документов у него не было. Дельфинов конфисковали и передали в специализированный реабилитационный центр Евпатории.

Справка "РГ"

Черноморская афалина (Tursiops tuncatus ponticus) - млекопитающее отряда китообразных. Является эндемиком Черного моря. В 1996 году черноморские афалины внесены в Красную книгу РФ, введен запрет на их промысел. Афалина включена в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов, утвержденный Постановлением Правительства РФ и подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.