На Кубани почти 50 школьных классов вышли с карантина по COVID-19

В оперативном штабе Краснодарского края рассказали о группах и классах в образовательных учреждениях, которые остаются закрытыми из-за выявленных случаев COVID-19. По данным на 6 декабря в регионе сейчас нет полностью закрытых школ, детских садов, колледжей или техникумов. Более того, с прошлой недели значительно уменьшилось количество школьных классов, отправленных на карантин.

Сейчас на Кубани закрыты 208 классов в 122 школах в крупных городах и в 23 районах региона. Неделю назад таких классов насчитали 257.

- Обучающиеся занимаются дома с использованием дистанционных образовательных технологий, - отметили в оперштабе.

Также закрыты 177 групп в 66 детских садах края и 15 групп в колледжах и техникумах.

За последние сутки в Краснодарском крае подтверждены 713 случаев заболевания COVID-19, скончались 39 человек.