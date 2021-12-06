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06.12.2021 00:15
Рубрика: Экономика

Работодатели стали чаще делать выбор в пользу временных сотрудников

Текст: Татьяна Ткачева
Две трети компаний в России за последний год увеличили наем временных сотрудников - специалистов на проектную работу. И планируют развивать эту практику в 2022 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чаще всего временную занятость предлагают администраторам, эйчарам и бухгалтерам. Об этом говорят результаты исследования, проведенного международной рекрутинговой группой Hays. В опросе участвовало более тысячи россиян - как самих временных сотрудников, так и нанимающих их менеджеров.

Фото: GettyImages
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Те, кому требуется временный персонал, пояснили, что берут людей "на проект" или на сезон, для помощи штатным работникам в период пиковой загрузки или оптимизации расходов на кадры. Эти мотивы обозначило около 60 процентов респондентов. Остальные принимают людей на время, так как не могут найти постоянных сотрудников либо имеют "декретные" вакансии. Есть и такие, кто ранее сократил штат и теперь столкнулся с нехваткой рабочих рук.

Чаще всего временных сотрудников нанимают для выполнения административных функций, управления персоналом, в отделы финансов, продаж и в бухгалтерии. Также "временщики" могут требоваться в отделах закупки и логистики, в IT-подразделениях, службах маркетинга и рекламы. Примерно в 30 процентах случаев такие кадры бывают оформлены в штат компании-провайдера, то есть речь идет об аутсорсинге.

"Это позволяет сократить затраты на персонал, оптимизировать процесс подбора, упростить документооборот, - отметил директор направления Hays Talent Solutions Олег Ткаченко. Еще в 2019 году рынок аутсорсинга показал рост на 14,7 процента, впоследствии тенденция усилилась. Интересно, что в 2020 году оборот рынка предоставления труда работников в соответствии с ФЗ-116 снизился на 10 процентов, тогда как аутсорсинг показал рост почти на 14".

Четверть временных сотрудников параллельно имеет постоянную работу. Около 70 процентов занято только на проектах, остальные - стажеры.

Фото: marchmeena29 / iStock
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В основном временная занятость привлекает людей от 18 до 40 лет. Те, кто помоложе, предпочитают краткосрочные проекты. Как правило, они совмещают работу с учебой. Средне- и долгосрочные проекты привлекают и сотрудников постарше. Их подкупает "удаленка", позволяющая работать из любой точки мира, более высокая оплата труда, возможность самим выбирать интересный проект и получать необходимый опыт. Специалистов от 40 до 50 лет обычно привлекают к временной работе в качестве экспертов.

Что интересно, лишь два процента работодателей, участвовавших в опросе, не видят сложностей в работе с временными сотрудниками. Остальные отметили, что такие специалисты могут не разделять корпоративные ценности, не без труда адаптируются. Около 17 процентов нанимателей полагают, что профессионалов под проекты нелегко удержать и мотивировать на качественный труд. Также существует риск утечки корпоративной информации.

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