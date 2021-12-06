Севморзавод будет модернизирован за три года

Севастопольский морской завод (СМЗ), крупнейшее судостроительное и судоремонтное предприятия города, будет модернизирован в течение трех лет, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров на встрече с сенаторами Совета Федерации. Он рассказал, что год назад во время визита на завод поручил подготовить инвестиционный проект, а недавно его утвердил.

- Часть территории мы хотим отдать под развитие города, а основную территорию модернизировать, - сказал Мантуров. - Та часть, где находятся старые доки, останется заводской территорией. Ее мы полностью модернизируем, включая доки. А то, что выходит на канал, мы готовы будем отдать под девелопмент.

В результате у города будет "суперновый завод, восстановленный и компактный". Министр подчеркнул, что к реконструкции Севморзавода подойдут рационально, модернизация охватит только ту территорию, которая необходима для производственного процесса. По его словам, была идея отдать под застройку и прилегающую к докам землю, построить там "красивые исторические реновационные объекты", однако от нее отказались из-за сложной логистики.

Денис Мантуров рассказал, что на участках, которые освободят под девелопмент, может разместиться кампус Черноморского филиала МГУ (его территория примыкает к заводу) и другие объекты. Ранее в руководстве вуза и предприятия говорили о совместных планах освоить прилегающую территорию, создать общественное пространство с набережной.

На самом Севморзаводе связывают будущее предприятия со строительством плавкранов. В советские годы СМЗ был крупнейшим производителем такого оборудования в стране. До сих пор плавкраны севастопольского производства эксплуатируются во многих российских портах, однако сроки их службы давно истекли. Руководители завода выступали с предложением разработать программу плавкраностроения.

На самом Севморзаводе связывают будущее предприятия со строительством плавкранов

Севморзавод несколько лет назад получил заказы на постройку двух тяжелых плавкранов грузоподъемностью 400 и 700 тонн общей стоимостью более 5 миллиардов рублей. Чтобы выполнить эти заказы, для завода было закуплено оборудование на сумму около миллиарда рублей. ПК-400 "Севастополь" строится по заказу "Адмиралтейских верфей", ПК-700 "Григорий Просянкин" - производственного объединения "Cевмаш". Он будет приспособлен для работы в условиях Крайнего Севера. Первый плавкран вскоре передадут заказчику, а понтоны второго спущены на воду.