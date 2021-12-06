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06.12.2021 16:44
Рубрика: Общество

В Крыму на нижнем плато Чатыр-Дага открыта новая пещера

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Крымский горно-спелеологический клуб Фото: Крымский горно-спелеологический клуб
Фото: Крымский горно-спелеологический клуб

Команда спелеологов Крымского горно-спелеологического клуба открыла новую пещеру на нижнем плато Чатыр-Дага. Ее глубина - 10 метров, а протяженность открытой галереи - порядка 100 метров.

Фото: Галия Шакирова/ РГ
Самая длинная пещера Крыма оказалась короче

Ход в пещеру спелеологи обнаружили в январе 2021-го, и весь год ушел на расчистку заваленного спуска от камней. За ними неделю назад спелеологи увидели длинную галерею, полную сталагмитов и сталактитов.

- Вход в пещеру был неприметный, и нашли его зимой, когда на плато выпал снег, и на нем образовалась проталина, - пояснил спелеолог Крымского горно-спелеологического клуба Александр Середа. - Она появилась благодаря току более теплого воздуха из подземной галереи, где температура - около плюс девяти градусов. Когда снег растаял, оказалось, что под камнями - заваленный вход в пещеру.

По мнению геологов, вновь открытая на Чатыр-Даге пещера, в отличие от другой недавней находки - "Тавриды", образованной напорными водами снизу, - появилась классическим способом: просачиванием воды сверху через карстовые породы.

- Она представляет собой уходящую под землю галерею шириной около 2,5 метра и высотой потолка 15 метров, - рассказал Александр Середа. - По дну галереи течет река, в русле которой местами есть гуровые озера - чаши с плотинами из известняка. Также мы обнаружили натечные образования, ни разу не потревоженные человеком. Подземная речка уходит под свод галереи, и пока мы не нашли ход, по которому человек мог бы пройти дальше. Есть очень красивые натечные образования - кальциты, и чтобы сохранить пещеру в первозданном виде - мы не стали их тревожить.

Внутри зафиксирована тяга воздуха, которая свидетельствует о наличии как минимум еще одного входа в пещеру. Открытие уже внесено в кадастр пещер России, но координаты галереи спелеологи хранят в тайне, чтоб защитить ее от "черных" геологов и скалолазов.

Справка "РГ"

Чатыр-Даг в геологическом отношении состоит из двух видов горных пород. Нижний слой образуют твердые и водоупорные песчаники и алевриты, а верхний толщиной около километра - это рыхлые известняки. Благодаря им горный массив весь испещрен карстовыми воронками и пещерами. Отдельные такие полости еще в неолите древние люди использовали в качестве жилищ. Самые известные из пещер Чатыр-Дага - Мраморная, Эмине-Баир-Хосар и Эмине-Баир-Коба. Они оборудованы для посещения туристами. Из непосещаемых известны Бинбаш-Коба (Тысячеголовая), Суук-Коба (Холодная) или Бездонный колодец (шахта Кошина) - самая глубокая пещера плоскогорья.

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