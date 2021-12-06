В Крыму полиция выяснит обстоятельства массовой драки после ДТП

Сотрудники Главного управления МВД по Крыму начали проверку из-за массовой драки после дорожной аварии в селе Заречном Симферопольского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Столкновение автомобилей ВАЗ и Škoda произошло еще четвертого декабря. В ДТП никто не пострадал, но водители и пассажиры автомобилей устроили массовую драку, а позже обратились в полицию.

В Сеть попало видео инцидента, на котором несколько разъяренных мужчин на обочине наносят удары сваленному с ног оппоненту. Оставив того лежать на земле, некоторые из них выбегают на проезжую часть, где помогают другим избить второго мужчину.

Вопреки правилам дорожного движения участники потасовки свободно перемещаются по дороге, несмотря на подъехавший к месту ДТП автомобиль дорожно-патрульной службы ГИБДД.