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06.12.2021 16:51
Рубрика: Происшествия

Краснодарец украл у знакомой 386 тысяч и оплатил лечение родственницы

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодар)

В Краснодаре следователи городского УМВД завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 56-летнего жителя Северского района. Его подозревают в мошенничестве.

В Подмосковье мошенник взял 350 тысяч рублей за непоставленные плиты

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, обвиняемый предложил своей знакомой, с которой вместе находился в медицинском учреждении на улице Красных Партизан, помочь ей внести в кассу деньги за операцию. Девушка передала ему 386 тысяч рублей, однако обвиняемый не выполнил обещанного. Деньги он присвоил и потратил на лечение своей родственницы.

Пока шло предварительное следствие, подозреваемый находился под стражей.

"В настоящее время следственным подразделением собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет", - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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