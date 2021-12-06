Жителя Севастополя осудили за изготовление оружия

Севастопольский городской суд вынес приговор местному жителю по обвинению в изготовлении, покупке и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Сотрудники ФСБ и МВД установили, что мужчина 1985 года рождения, работавший на продовольственной базе, устроил там мастерскую по производству и переделке оружия.

При обысках в мастерской и у него дома были изъяты 62 пистолетных патрона промышленного производства к нарезному огнестрельному оружию, 500 граммов бездымного пороха, самодельный нарезной короткоствольный самозарядный пистолет, два самодельных пистолетных патрона, заготовка ствола к огнестрельному оружию, чтобы переделать сигнальный пистолет в боевой, а также пиротехнические изделия.

Мужчине были предъявлены обвинения по статьям 222, 222.1, 223 УК РФ в незаконном приобретении и хранении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в незаконном изготовлении оружия.

Суд приговорил его к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также к штрафу в размере 105 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.