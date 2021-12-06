Жителя Севастополя осудили за изготовление оружия

Новости

Власти Москвы призвали отказаться от автомобилей из-за метели 7 декабря 17:04
Матвиенко: Король Бахрейна хочет посетить Москву 16:52
Названы сроки расширения дальневосточной ипотеки на врачей и учителей 16:36
Греф предсказал повышение ключевой ставки до конца года 16:29
В РФ намерены ускорить очередь льготников на жилье при помощи единого реестра 16:28
Филипп Киркоров заявил об оплате всех штрафов 16:22
Луноход Yutu-2 заметил загадочный куб на обратной стороне Луны 16:22
Юристы напомнили о правилах остекления балконов в России 16:21
Минэкономики Германии назвало условие запуска "Северного потока-2" 16:13
Топ-10 кроссоверов ноября: "китайцы" впервые ворвались в пятерку 16:07
В Кремле оценили влияние судебных решений на признание геноцида жителей СССР 16:01
Депутат: Центр Гамалеи назвал срок вынесения заключения об опасности "омикрона" 15:57
В Минске заявили о конкретных мерах в ответ на санкции Запада 15:50
Названа дата открытия горнолыжного сезона на курорте Домбай 15:45
Один человек мог стать источником 90% заражений "дельтой" в России 15:40
Синоптик предсказал сильнейший за послевоенную историю снегопад в Москве 15:29
"Газпром": Из хранилищ Европы выкачана уже четверть запасов газа 15:27
Путин 7 декабря откроет движение на новых станциях московского метро 15:25
Владимир Путин прибыл с визитом в Индию 15:01
Горная вершина названа в честь Героя России, разведчика Алексея Ботяна 14:59
Рашкин прибыл в СК на первый допрос по делу о незаконной охоте 14:57
Власти Москвы озвучили штраф за парковку на желтой разметке 14:47
В Екатеринбурге врач "скорой" спас женщину, рискуя жизнью 14:43
Школьников в Казахстане научат отличать интернет-фейки от правды 14:42
Братьям Кокориным не удалось оспорить компенсацию избитому водителю 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 16:55
Рубрика: Происшествия

Жителя Севастополя осудили за изготовление оружия

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Фото: УФСБ России по Республике Крым и Севастополю
Фото: УФСБ России по Республике Крым и Севастополю

Севастопольский городской суд вынес приговор местному жителю по обвинению в изготовлении, покупке и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Сотрудники ФСБ и МВД установили, что мужчина 1985 года рождения, работавший на продовольственной базе, устроил там мастерскую по производству и переделке оружия.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
В Симферополе полиция задержала устроивших свадебную стрельбу из автомата

При обысках в мастерской и у него дома были изъяты 62 пистолетных патрона промышленного производства к нарезному огнестрельному оружию, 500 граммов бездымного пороха, самодельный нарезной короткоствольный самозарядный пистолет, два самодельных пистолетных патрона, заготовка ствола к огнестрельному оружию, чтобы переделать сигнальный пистолет в боевой, а также пиротехнические изделия.

Мужчине были предъявлены обвинения по статьям 222, 222.1, 223 УК РФ в незаконном приобретении и хранении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в незаконном изготовлении оружия.

Суд приговорил его к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также к штрафу в размере 105 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Один человек мог стать источником 90% заражений "дельтой" в России
Минтруд разъяснил планируемые нововведения при выплате пенсионных накоплений
Испытания вакцины для детей 6-11 лет запланированы на начало 2022 года
Минэкономики Германии назвало условие запуска "Северного потока-2"
Сбербанк снизил ставку по ипотеке с господдержкой
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны