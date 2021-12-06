Бывший уральский депутат потерял в автокатастрофе дочь, зятя и внучку

Бывший депутат екатеринбургской городской думы и предприниматель Дмитрий Головин потерял в автокатастрофе троих членов семьи.

Об этом он сообщил в соцсетях.

"Сегодня у села Верховажье Вологодской области погибли мои дочь Катя Карелина, зять Стас Карелин и внучка Соня", - написал Головин.

По его словам, причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения.

В своем сообщении бывший народный избранник просит помощи с доставкой погибших в Екатеринбург, точнее, спрашивает у подписчиков, какова процедура транспортировки тел.