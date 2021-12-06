Чем питаться, чтобы восстановиться после коронавируса

Известно, что COVID-19 негативно влияет на все системы организма, поэтому нередко и выздоровевшие люди чувствуют себя не очень хорошо. Повысить силы на борьбу с посткоронавирусным синдромом и сгладить последствия заболевания поможет правильный рацион.

При коронавирусе в первую очередь страдает иммунная система. Когда иммунитет ослаблен, из организма вымываются минералы, которые влияют на его плодотворную и активную работу. Чтобы помочь телу окончательно справиться с болезнью, нужно включать в рацион богатые цинком продукты. Например, бульон из говядины или из говяжьей печени, фасоль. Пишет aif.ru со ссылкой на семейного терапевта, клинического психолога-диетолога, нутрициолога Анну Ивашкевич.

Другой важный элемент - йод. Его источником является черника, водоросли, хурма. Специалист советует посчитать суточный калораж, и, если в нем нет превышений, можно позволить себе 2-3 штуки хурмы.

При этом менять режим питания резко нельзя, как и заставлять себя есть насильно. Все силы организма тратятся на восстановление, поэтому отсутствие аппетита - нормальное явление. В такие моменты организм можно поддержать бульонами на кости или компотами, морсами, отварами на основе шиповника, крыжовника, клюквы или черники.

При возникновении желания съесть мясо лучше приготовить телятину, говядину или индейку. Из них организм получит все необходимое без перегрузов.

Для выбора правильного рациона необходима индивидуальная консультация со специалистом.