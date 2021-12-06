Чем питаться, чтобы восстановиться после коронавируса

Новости

Лукашенко уточнил главные принципы подбора кадров 14:00
Медиахолдинг News Media объявляет о кадровых перестановках 13:58
Песков оценил назначение губернаторов главами отделений "Единой России" 13:50
Стали известны планы Apple на 2022 год 13:40
Песков заявил о возросшей актуальности саммита "ядерной пятерки" 13:35
Греф заявил об отсутствии перегрева на рынке потребкредитования 13:16
Матвиенко: Бахрейн предложил России взаимно признать сертификаты о вакцинации 13:01
Регионы Северо-Запада возглавили рейтинг самых снежных территорий 12:58
Песков: Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут по видеосвязи 12:57
Лукашенко в январе обратится с посланием к народу и парламенту 12:57
Стали известны имена некоторых членов нового кабмина Германии 12:57
Суд рассмотрит неуплату Филиппом Киркоровым 90 штрафов от ГИБДД 12:53
Обследовать новорожденных на 36 нозологий начнут в 2023 году 12:50
Банк ВТБ предложил новую схему защиты клиентов от мошенников в Сети 12:43
В Израиле объявили о четвертом туре вакцинации 12:43
Около 85% переболевших COVID-19 обращаются за дополнительной помощью 12:40
Минпросвещения не планирует переводить школы на дистант после Нового года 12:38
Сбербанк расширил ипотеку для пенсионеров 12:38
Названы районы Москвы с самым дорогим жильем 12:33
Эксперты: Вклад Рунета в экономику РФ в 2021 году превысит 8 трлн рублей 12:22
Минпромторг начал выдачу лицензий на экспорт удобрений 12:20
Питерские морозы не доберутся до Москвы 12:08
Число пользователей портала госуслуг достигло 90 млн 12:03
Оперштаб: в Москве выявлено 3 134 новых случая COVID-19 12:01
В "Москва-Сити" побит рекорд спроса на недвижимость 11:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 13:24
Рубрика: Общество

Чем питаться, чтобы восстановиться после коронавируса

Текст: Юлия Мякишева

Известно, что COVID-19 негативно влияет на все системы организма, поэтому нередко и выздоровевшие люди чувствуют себя не очень хорошо. Повысить силы на борьбу с посткоронавирусным синдромом и сгладить последствия заболевания поможет правильный рацион.

Фото: iStok
Врач рассказал о диетическом питании при сухом кашле

При коронавирусе в первую очередь страдает иммунная система. Когда иммунитет ослаблен, из организма вымываются минералы, которые влияют на его плодотворную и активную работу. Чтобы помочь телу окончательно справиться с болезнью, нужно включать в рацион богатые цинком продукты. Например, бульон из говядины или из говяжьей печени, фасоль. Пишет aif.ru со ссылкой на семейного терапевта, клинического психолога-диетолога, нутрициолога Анну Ивашкевич.

Другой важный элемент - йод. Его источником является черника, водоросли, хурма. Специалист советует посчитать суточный калораж, и, если в нем нет превышений, можно позволить себе 2-3 штуки хурмы.

При этом менять режим питания резко нельзя, как и заставлять себя есть насильно. Все силы организма тратятся на восстановление, поэтому отсутствие аппетита - нормальное явление. В такие моменты организм можно поддержать бульонами на кости или компотами, морсами, отварами на основе шиповника, крыжовника, клюквы или черники.

При возникновении желания съесть мясо лучше приготовить телятину, говядину или индейку. Из них организм получит все необходимое без перегрузов.

Для выбора правильного рациона необходима индивидуальная консультация со специалистом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Лавров: Россия обеспокоена деятельностью США в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Испытания вакцины для детей 6-11 лет запланированы на начало 2022 года
Минпросвещения не планирует переводить школы на дистант после Нового года
В Госдуме назвали абсурдом слова Блинкена об "угрозе" Украине от России
В Минстрое заявили, что регионы могли бы обойтись без мигрантов на стройках
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"