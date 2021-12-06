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06.12.2021 14:37

CвЖД обновила 120 железнодорожных переездов в 2021 году

Сто двадцать железнодорожных переездов на Свердловской магистрали стали безопаснее для движения автомобилей и поездов. СвЖД уделяет повышенное внимание работам по улучшению надежности инфраструктуры, предупреждению дорожно-транспортных происшествий в местах пересечения автомобильных и железных дорог. В 2021 году на плановый ремонт и модернизацию переездов, оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами и другие мероприятия было направлено около 70 млн рублей.
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

В Пермском крае на переезде на перегоне Чусовская - Соликамск установлено УЗП - устройство заграждения переездов, которое препятствует выезду автотранспорта на железнодорожные пути после срабатывания автоматической переездной сигнализации. Завершаются работы по установке УЗП на переезде станции Бахаревка.

Еще на шести объектах (в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях) проведена замена УЗП: это переезды на станциях Сысерть, Верх-Нейвинск, Оверята, Новая Заимка и на перегонах Уктус - Керамик, Аппаратная - Березит. Завершается капитальный ремонт четырех переездов в Свердловской области: на перегонах Шарташ - Уктус, Аппаратная - Березит, Решеты - Седельниково, Исток - Косулино и на перегоне Сургут - Силинский в ХМАО-Югре. Капремонт включает замену УЗП, резинокордовых настилов, шлагбаумов, дорожных знаков, сигнальных столбиков и водоотводных лотков, а также асфальтирование междупутья в границах переездов.

На 33 объектах заменен настил с укладкой резинокордового покрытия, на 89 проведено асфальтирование подходов к переезду, на 20 модернизированы системы электроснабжения и автоматическая сигнализация.

Кроме того, в рамках работы по предупреждению нарушений правил дорожного движения на переездах водителями автотранспортных средств СвЖД подготовила предложения по включению 15 наиболее аварийноопасных переездов в "План развития технических средств автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения в Свердловской области на 2020-2024 годы".

Кстати

На Свердловской железной дороге эксплуатируется 508 переездов. Из них на территории Свердловской области находится 265 переездов, в Пермском крае - 143, в Тюменской области - 48, в ХМАО-Югре - 40, в ЯНАО - 7.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

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