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06.12.2021 09:24
Рубрика: Власть

Две трети будущих врачей Югры будут обучаться за счет бюджета округа

Текст: Елена Панова
Пять вузов округа - Сургутский госуниверситет, Сургутский педуниверситет, ЮГУ, Ханты-Мансийская медакадемия и Нижневартовский госуниверситет смогут использовать механизм целевого обучения в 2022 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правительство Югры приняло квоты для обучения будущих специалистов за счет бюджета региона. Причем самая большая доля средств, выделяемых из казны региона, предусмотрена для подготовки будущих врачей - от 70 до 75 процентов студентов-медиков в зависимости от специализации будут учиться бесплатно, по целевому набору.

Фото: iStock
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- Квоты сформированы исходя из прогнозных значений рынка труда и потребности муниципалитетов в медицинских кадрах, - отметил глава департамента образования Югры Алексей Дренин.

По большинству специальностей квоты на обучение за счет бюджета составляют от 10-20 до 40 процентов - по педагогическим. И только по медицинским доходят до двух третей числа всех мест в вузах и факультетах врачебной специализации. Например, в СурГУ будут учиться 75% будущих педиатров и 70% студентов по направлениям "Лечебное дело" и "Клиническая медицина".

Как отмечают специалисты, высокая квота, выделенная для студентов-медиков, обусловлена в том числе и продолжающейся пандемией.

Очень важно и то, что 2022 год объявлен в Югре Годом здоровьесбережения. Об этом сообщила в ходе традиционного обращения и отчета перед жителями округа глава округа Наталья Комарова.

- Это будет год для каждого, кто стремится сделать жизнь вокруг себя, в своем доме, в Югре, лучше, безопаснее, внедряет гражданские инициативы, технологии в медицине, науке, направленные на сохранение здоровья, - подчеркнула Наталья Комарова.

Отметим: Югра и сегодня считается одним из безусловных лидеров в стране по организации здравоохранения.

При этом, как следует из отчета главы, в регионе в истекающем году был внесен значительный вклад в укрепление этих позиций и на будущее.

Так, был введен в эксплуатацию Сургутский окружной клинический Центр охраны материнства и детства. Закончено строительство второй очереди Центральной больницы на 1100 коек в Нижневартовске. На ее площадях временно развернуты 300 ковидных коек. До конца текущего года должно завершиться строительство участковой больницы в Горноправдинске. Приобретено помещение для Нижневартовской городской детской поликлиники № 1.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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