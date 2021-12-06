В аэропортах Магнитогорска и Оренбурга застряли более 750 пассажиров

В аэропортах Магнитогорска и Оренбурга по метеоусловиями задерживается несколько авиарейсов. Три самолета совершили посадку на запасных аэродромах.

- В аэропорту Челябинска сели два самолета, направлявшиеся в Магнитогорск - рейс S7 Airlines из Москвы и авиакомпании "Икар" из Санкт-Петербурга, - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. - Рейс перевозчика Nord Wind по маршруту Оренбург - Сочи совершил посадку на запасном аэродроме в Самаре.

Из-за снегопада в Оренбурге задержаны вылеты двух московских рейсов. Всего в аэропортах ожидают вылеты более 750 пассажиров.

В аэропортах организованы мобильные приемные, отметили в ведомстве.