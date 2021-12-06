На Урале осудили профессора, собравшего со студентов 1,7 млн рублей

Центральный суд Челябинска вынес приговор бывшему завкафедрой Уральского госуниверситета физической культуры, бравшему взятки от студентов. По версии следствия, доходы профессора за несколько лет "внеурочной деятельности" превысили 1,7 миллиона рублей.

- В суде установлено, что в период с 2013 года по 2020 год подсудимый получил от студентов свыше 1,7 миллиона рублей, - сообщила представитель прокуратуры области Наталья Мамаева. - Деньги передавались ему за сдачу экзаменов и зачетов без фактического присутствия на сессиях и без посещения теоретических и практических занятий.

Преступления выявили сотрудники УФСБ региона.

За получение взяток в значительном и крупном размере преподаватель приговорен к реальному лишению свободы. По решению суда, следующие 4,5 года он проведет в колонии общего режима.

Сбережения преподавателя в размере полученных взяток конфискованы в доход государства, отметили в прокуратуре.