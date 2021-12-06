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06.12.2021 09:48
Рубрика: Общество

Снег и морозы до минус 35 градусов пришли на Урал и в Сибирь

Текст: Татьяна Воробьева

Зима постепенно завоевывает все новые регионы Урала и Сибири, где начало декабря выдалось небывало теплым и местами даже дождливым. Так, Югре синоптики пообещали в ближайшие дни поистине экстремальные температуры - до 35 градусов со знаком минус.

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На крайнем севере Свердловской области, например, по информации Гидрометцентра, ночами термометры показывают до тридцати градусов ниже нуля. Такие температуры продержатся здесь как минимум до четверга. Сегодня по прогнозу возможен небольшой снег.

В соседних областях - Курганской и Челябинской - немого теплее: около минус десяти. На Южном Урале также ожидаются порывы ветра до 12 метров в секунду, умеренный снег и сильная гололедица на дорогах.

А вот в северных регионах УрФО уже по-настоящему морозно. В Тюменской области холоднее всего будет завтра в Уватском районе, где ртутные столбики опустятся до отметки 27 градусов ниже ноля. Ночью в среду метеорологи обещают в области - 20- 25 градусов.

В Югре завтра ночью можно ожидать температуру до минус 35. Днем воздух чуть-чуть прогреется - до 17-22 градусов. Приблизительно такая же погода будет и в среду, 8-го декабря.

На Ямале завтра ночью минус 28-33 (местами 19-24), а днем будет непривычно для Арктики тепло 10-15 градусов (местами, правда, все же до 25-ти). В четверг погода здесь существенно не изменится. Ближайшие три дня в регионе будет идти небольшой снег.

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