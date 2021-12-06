Снег и морозы до минус 35 градусов пришли на Урал и в Сибирь

Зима постепенно завоевывает все новые регионы Урала и Сибири, где начало декабря выдалось небывало теплым и местами даже дождливым. Так, Югре синоптики пообещали в ближайшие дни поистине экстремальные температуры - до 35 градусов со знаком минус.

На крайнем севере Свердловской области, например, по информации Гидрометцентра, ночами термометры показывают до тридцати градусов ниже нуля. Такие температуры продержатся здесь как минимум до четверга. Сегодня по прогнозу возможен небольшой снег.

В соседних областях - Курганской и Челябинской - немого теплее: около минус десяти. На Южном Урале также ожидаются порывы ветра до 12 метров в секунду, умеренный снег и сильная гололедица на дорогах.

А вот в северных регионах УрФО уже по-настоящему морозно. В Тюменской области холоднее всего будет завтра в Уватском районе, где ртутные столбики опустятся до отметки 27 градусов ниже ноля. Ночью в среду метеорологи обещают в области - 20- 25 градусов.

В Югре завтра ночью можно ожидать температуру до минус 35. Днем воздух чуть-чуть прогреется - до 17-22 градусов. Приблизительно такая же погода будет и в среду, 8-го декабря.

На Ямале завтра ночью минус 28-33 (местами 19-24), а днем будет непривычно для Арктики тепло 10-15 градусов (местами, правда, все же до 25-ти). В четверг погода здесь существенно не изменится. Ближайшие три дня в регионе будет идти небольшой снег.