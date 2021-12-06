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06.12.2021 19:35
Рубрика: Общество

Учителей без прививок заменят студенты

Текст: Светлана Добрынина ("Российская газета", Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8628)
Почти тысячу учителей в Свердловской области с начала зимы отстранили от работы из-за отсутствия прививок от коронавируса. Чтобы ученики не остались без занятий, министерство образования региона объявило призыв студентов. На внеочередную практику в школы в ближайшие дни придут не менее двух сотен будущих выпускников Уральского государственного педагогического университета.
Студентам пришлось выйти на экстренные стажировки в школы, но по закону с 4-го курса уже можно вести уроки. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС Студентам пришлось выйти на экстренные стажировки в школы, но по закону с 4-го курса уже можно вести уроки. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Студентам пришлось выйти на экстренные стажировки в школы, но по закону с 4-го курса уже можно вести уроки. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Внеплановая стажировка - мера вынужденная. Осенью, с началом новой волны коронавируса, по распоряжению главного санитарного врача региона сотрудники учреждений образования попали в категорию лиц с обязательной вакцинацией. Привиться от ковида нужно было до 1 декабря, иначе - перевод на дистанционную работу или увольнение. Все ради безопасности детей.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Затянувшиеся осенние каникулы и последующие две недели дистанта действительно привели к снижению заболеваемости. Но как только ребятишки вернулись за парты, выяснилось, что не со всеми учителями им удастся встретиться.

Из всего учительского коллектива области, а это 38 тысяч педагогов, почти три процента преподавателей принципиально отказались от прививок. В одной из школ Первоуральска ученики с шестого по девятый класс больше двух недель вынуждены были сидеть без математики, потому что педагог - противник прививки от коронавируса, да и дистанционно преподавать не захотел. Родители переживали, что пробел в школьном расписании, особенно по такому важному предмету, скажется на дальнейшей судьбе ребятишек. Ведь старшеклассникам вскоре предстоит проходить итоговую аттестацию.

Оказалось, что к такой принципиальной антиковидной позиции педагога не были готовы и местные власти. После длительного поиска альтернативы городскому управлению образованием удалось найти педагога, который согласился взять дополнительные классы. С нынешнего понедельника уроки математики в школе возобновились.

Чтобы не возникало подобных прорех в расписании, в правительстве региона приняли решение: отказавшихся от прививки учителей, которые не готовы работать в дистанционном формате, заменить старшекурсниками Уральского педагогического госуниверситета. По закону студенты четвертого курса педагогических вузов уже могут преподавать.

- Это уже готовые педагоги, которые находятся на пороге выпуска. В период временного отсутствия учителя они смогут заменить его, что позволит не тормозить учебный процесс. Но это не волонтерство: студенты трудоустраиваются на тех же условиях, что и их более опытные коллеги. И возможно, после выпуска вернутся работать в ту же школу, - пояснила исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики региона Нина Журавлева.

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