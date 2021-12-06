Чтобы адаптироваться к запросам рынка труда, учреждения высшего и среднего профессионального образования вводят новые учебные программы.

Например, в ответ на дефицит юристов вузы Свердловской области начали их готовить под разные отрасли - медицинскую, финансовую. А среди работников производства востребованными оказались не только специалисты в сфере IT, но и инженеры и экономисты.

Руководители приемной кампании местных вузов на "совете экспертов" в уральском филиале "РГ" отметили, что конкурс на большинство специальностей возрос. Для подготовки необходимых региону кадров выделили дополнительные бюджетные места. Так, старейший на Урале Горный университет (УГГУ) смог предоставить своим абитуриентам около тысячи мест для бесплатного обучения по всем уровням подготовки.

"Большинство подавали заявления на ИТ-специальности. Активно выбирали направления горного дела. Кстати, на нашего выпускника обычно приходится пять-семь вакансий на рынке труда", - говорит начальник управления профориентации довузовского образования и набора студентов УГГУ Владислав Шварев.

После айтишников и специалистов по добыче сырья в Свердловской области большой спрос на врачей. Их выпускает Уральский медуниверситет (УГМУ), в этом году он принял 1689 абитуриентов. Конкурс на каждое направление в среднем составил от 10 человек.

Не снизил темпов набора и юридический университет (УрГЮУ), в приемной кампании участвовали ребята из 71 региона. Только на бакалавриат по юриспруденции, где действует 40 образовательных программ, они подали более двух тысяч заявлений. Многих заинтересовал специалитет: так 100-150 человек конкурировали за место в судебной и прокурорской деятельности, обеспечении национальной безопасности.

Юристов по-прежнему не хватает, потому что в разных отраслях возникает множество правовых полей, которые необходимо регулировать

"Юристов действительно не хватает, потому что возникает много новых правовых полей, которые нужно регулировать. По данному профилю мы зачислили 239 человек на бакалавриат и магистратуру - это наивысший показатель за пять лет работы", - указывает секретарь приемной комиссии Уральского института управления - филиала РАНХиГС Анастасия Суетина.

В госслужбе и бизнесе также востребованы специалисты среднего звена. С учетом этого в колледже при Уральском экономическом университете (УрГЭУ) лицензировали программу по праву и судебному администрированию. "Несмотря на то, что в колледже пока нет бюджетных мест, мы набрали около 500 студентов на очную форму обучения по всем программам. К нам поступили не только выпускники девятых, но и 11 классов, не прошедшие в вуз по результатам ЕГЭ. В том числе в системе среднего образования выросла популярность ИТ-направления и "коммерции", - подводит итоги проректор по учебно-методической работе и качеству образования УрГЭУ Дмитрий Карх.

Вузы и учреждения среднего профобразования аккредитуют междисциплинарные направления, которые объединяют несколько специальностей

В следующем году в колледже появится 90 бюджетных мест и цифры приема увеличатся. От профессоров альма-матер перенимают знания и будущие горняки: на факультете городского хозяйства учреждения СПО при Горном университете сейчас обучается 1367 студентов.

Вузы отбирают себе абитуриентов со школьной скамьи, начиная с проведения летних смен в университете и заканчивая профильными олимпиадами. Для популяризации рабочих профессий УГГУ, например, запустил академию, где дети посещают его геологический музей, готовятся к вступительным экзаменам. А УрГЭУ создал виртуальную лабораторию, через которую можно побывать в оцифрованном производстве.

"Мы занимаемся профориентационной работой с шестого класса. В рамках медицинского предуниверсария у нас обучается 200 школьников: они погружаются в научно-исследовательскую работу, делают проекты под шефством профессорско-преподавательского состава", - рассказывает проректор по образовательный деятельности УГМУ Татьяна Бородулина.

Помимо этого ребят привлекают за счет расширения выбора учебных программ. В УИУ РАНХиГС планируют с 2022 года ввести многопрофильный бакалавриат. Формат подразумевает, что студент осваивает в институте и специальность, и дополнительные профнавыки, необходимые для карьеры, то есть не ограничивается рамками традиционного обучения.

Между тем аккредитуют междисциплинарные направления, которые объединяют несколько специальностей. Допустим, в УрГЮУ нынче ввели подготовку магистров для медиа- и медицинской сферы - они изучают специфику права в отрасли. Программа доступна как для юристов, так и всех желающих, также в магистратуру "общественного здравоохранения" УГМУ можно поступить без высшего медобразования.

Эксперты уверены: помочь школьнику с выбором профессии - их ключевая задача. Обещаний о престижной работе недостаточно. Абитуриенты хотят убедиться в том, что учеба им пригодится в разных сферах деятельности. Чтобы сделать обучение более прикладным, два года назад на федеральном уровне внедрили систему защиты дипломов вузов как стартапов. Впрочем, есть и другое не менее важное условие - интересно учиться должно быть не только ребенку, но и самому педагогу.