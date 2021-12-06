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06.12.2021 14:43
Рубрика: Общество

В Екатеринбурге врач "скорой" спас женщину, рискуя жизнью

Текст: Екатерина Призова

В Екатеринбурге в бассейне фитнес-центра едва не погибла женщина. Сотрудник бригады "скорой", прибывшей на место спас ее с риском для собственной жизни.

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Как рассказали KP.RU в оздоровительном учреждении, несчастный случай произошел еще летом: посетительница бассейна тренировалась, после чего почувствовала резкое недомогание и пошла ко дну. Сотрудники центра тут же вытащили ее из воды, начали оказывать первую помощь и вызвали медиков.

Когда "скорая" прибыла, женщина была уже в состоянии клинической смерти. Так как она лежала на мокром полу, использовать дефибриллятор было рискованно, но анестезиолог-реаниматолог Евгений Аникин все же пошел на этот шаг: попросил всех разойтись и в одиночку начал реанимировать пациентку.

Благодаря ему, в стационар женщину увезли уже в стабильном состоянии, а через некоторое время выписали домой.

По словам доктора, за 23 года практики в "скорой" ему не раз доводилось нарушать технику безопасности, когда счет шел буквально на секунды, от которых зависела жизнь человека: он спускался в шахту лифта, в котлован недостроенного здания, когда спасатели еще только ехали к месту происшествия.

"Специфика нашей работы - важность быстрого принятия решений. Где-то приходится пренебрегать собственной безопасностью", - цитирует врача пресс-служба свердловского минздрава.

В "скорой", по словам Аникина, задерживаются только настоящие фанаты своего дела. При этом сам не считает свой поступок чем-то выдающимся. На вопрос: всегда ли он осознает опасность в таких случаях, отвечает утвердительно. И добавляет: "Но как я буду смотреть на человека, которому нужна наша помощь экстренно, и бездействовать?".

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