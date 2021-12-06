30 туристов застряли в горах на Урале из-за двухметровых сугробов

Тридцать туристов со всей России застряли на плато Кваркуш, что расположено на Северном Урале в Пермском крае на границе со Свердловской областью, сообщают местные СМИ. За последние дни там выпало около двух метров снега.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе МЧС по Свердловской области, жизни и здоровью туристов ничего не угрожает, однако при отправке в поход они не зарегистрировались как тургруппа. Спасатели на месте не работают.

Плато известно как место для прогулок на квадроциклах. Оно отличается живописными видами и труднодоступностью. Судя по фото и видео с базы отдыха, где остановились туристы, сугробы расчищает техника. Впрочем, непогода не мешает устраивать заезды.

Отметим, судя по прогнозу погоды, в ближайшем городе - Североуральске - сейчас 22 градуса мороза, идет снег.