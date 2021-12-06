В России разработана стратегия по борьбе с гепатитом С

Чтобы остановить эпидемию гепатита С, наряду с развитием профилактики и ранней диагностики необходимо также обеспечить доступ больных к эффективному лечению. Все это отражено в разработанной Минздравом Стратегии по борьбе с хроническим гепатитом С, основные параметры которой представил на Всероссийском конгрессе пациентов главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов.

Стратегия разрабатывалась в связи с прямым поручением президента страны. Сроки ее принятия и источники финансирования пока не обозначены. Но ключевые моменты, которые бы могли повернуть вспять распространение гепатита С в нашей стране, в документе прописаны довольно подробно.

Одна из серьезных проблем - ограниченная доступность к эффективной лекарственной терапии. Хотя, в отличие от гепатита В, для гепатита С есть современные противовирусные препараты, позволяющие, если заболевание не запущено, полностью вылечивать больного.

Проблема в том, что в настоящее время ответственность за медицинскую помощь больным хроническим гепатитом несут региональные власти. Охват терапией остается на таком низком уровне, что надеяться на прекращение эпидемии этого опасного инфекционного заболевания не приходится. В 2020 году терапию получили только 20,3 тысячи больных, тогда как общая численность нуждающихся в терапии оценивается на уровне 700 тысяч. А общее количество инфицированных вирусом гепатита С составляет, по разным оценкам, от 2,2 до 5,8 млн человек, то есть до 40 случаев на 100 тысяч населения.

Согласно проекту Стратегии, как сообщил Владимир Чуланов, на первом этапе в 2023-2025 годах планируется кардинально увеличить охват лечением: терапию должны получить более 50% пациентов (343 тысячи человек), уже состоящих на диспансерном учете. Начать предполагается с наиболее тяжелых случаев, когда инфекция уже привела к фиброзу печени. На втором этапе, который продлится с 2025 по 2030 год, запланировано выявление и лечение всех пациентов, которые сейчас находятся вне диспансерного наблюдения.

При этом в пациентских организациях настаивают: медлить нельзя, гепатит С - это социально значимое заболевание, которое может коснуться любой семьи.

"К сожалению, несмотря на внимание президента к проблеме вирусного гепатита С и понимание проблемы в Минздраве, в Федеральном бюджете на 2022 год не предусмотрены средства на расширение мероприятий, направленных на борьбу с гепатитами. Более того, в рабочую группу, созданную в Минздраве для разработки стратегии по гепатитам, представители пациентского сообщества включены не были", - заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Александрович Жулёв.

"Если мы будем двигаться в лечении больных гепатитом С теми же темпами, что и до сих пор, чтобы помочь всем больным, о которых известно на сегодняшний день, потребуется 35 лет", - подсчитал глава межрегиональной общественной организации "Вместе против гепатита" Никита Коваленко. "Как показывают наши опросы, до четверти пациентов не могут получить лечение в рамках целевых региональных программ и по ОМС, так как живут не по месту прописки. Почти у половины - проблемы с доступом к диагностике. А четверть так и не доходит до специалиста и застревает в поликлинике, без шанса получить квалифицированную специализированную медицинскую помощь и терапию", - отметил Коваленко.

По мнению Чуланова, элиминация гепатита С - это задача не только федерального центра, но и каждого региона. Нужны расширенные региональные целевые программы, нужна работа по оптимизации маршрутизации пациентов, необходима организация бесплатной диагностики, которая важна и на начальном этапе - для подтверждения диагноза, и в дальнейшем - чтобы контролировать эффективность терапии. Гепатит С на начальном этапе протекает скрыто, с размытыми симптомами, поэтому ранняя диагностика - критически важное условие для успешного лечения, отметил главный специалист.

В некоторых регионах, например, Подмосковье, Челябинской области, многие базовые вещи (диагностика, учет больных и их маршрутизация) уже выполнены. Но охват терапией остается самым больным местом.

В Челябинской области, например, антивирусную терапию получат почти 700 жителей региона, сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Уральского федерального округа Ольга Сагалова. Здесь также успешно выполняется проект по микроэлиминации гепатита С среди подростков. С 2017 года охват лечением в регионе вырос в четыре раза, но вновь выявленных новых случаев все равно больше, чем вылеченных пациентов, поэтому говорить о сокращении заболеваемости рано, - отметила Ольга Сагалова.

Как и все долговременные тяжелые заболевания, гепатит С ложится тяжким бременем на систему здравоохранения и службу социальной поддержки - это и оплата больничных, и выплаты по инвалидности, и расходы на проведение дорогостоящего лечения, включая операции по трансплантации печени. Оценку затрат, необходимых для достижения элиминации гепатита С в России к 2030 году, представил советник директора НИФИ Минфина Николай Авксентьев. Расчеты показали, что при текущих ценах на лекарства оценочная стоимость терапии всех пациентов с хроническим гепатитом С в России до 2030 года составит около 60 млрд рублей в год. Эта сумма, подчеркнул эксперт, сопоставима с ежегодными финансовыми потерями от нелечения инфекции. Если же учесть опыт оптимизации стоимости препаратов (например, при заключении долгосрочных контрактов при закупке препаратов), - расходы можно снизить.